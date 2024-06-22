彰縣何姍頤、唐羽勤、嚴宇浩獲總統教育獎 王惠美接見

彰化縣今年有3位學生獲得總統教育獎，分別為成功高中國中部何姍頤（圖左）、南興國小唐羽勤（圖右）及萬來國小嚴宇浩（圖右二），縣長王惠美也頒發獎學金勉勵。（記者劉曉欣攝）

2024/06/22 13:01

〔記者劉曉欣／彰化報導〕不向命運低頭！彰化縣今年有3位學生獲得總統教育獎，分別為成功高中國中部何姍頤、南興國小唐羽勤及萬來國小嚴宇浩同學。其中，拳擊手何姍頤為減輕媽媽的負擔，用盡全力拚出金牌，不只奪牌獎金要給媽媽，這次總統教育獎15萬元獎金，也會交給媽媽，希望幫讓媽媽減輕經濟重擔。

彰化縣長王惠美昨日接見3位總統教育獎得主，並頒發獎學金各1萬元，對於學生能夠突破人生的逆境，勉勵繼續努力，在未來都能夠活出自己最精采的樣子。

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王惠美表示，何姍頤就讀成功高中國中部，原本在工廠上班的父親卻在車禍過世了，雖然後來工廠也讓媽媽去工作，但因為家中有4個小孩，手頭都不寬裕。姍頤排行老二，聽說拳擊拿第一就有獎金，拚盡全力去練習，沒拿到金牌也不氣餒，終於拿到總統盃全國錦標賽金牌，姍頤一拿到獎金就交給媽媽，這次再獲得總統教育獎，姍頤第一個念頭，就是希望獎金能夠改善家計，然後繼續努力當上國手。

王惠美指出，萬來國小學生嚴宇浩因為身體障礙，原本被評估一輩子都無法拿筆寫字，但靠著媽媽不斷的鼓勵，宇浩自己也不放棄，在忍著痛的一次次練習，如今，不只可以寫出工整的字，還當選模範生，成為同學的榜樣。

王惠美表示，就讀南興國小的唐羽勤，雖然有聽力障礙，但靠著助聽器，從念書、繪畫到運動都全方面發展，尤其每當拿到書本，就整個人都沉浸在書海當中，對於知識的渴求展現無比的熱情與專注，多次能到書香獎，同時也是正義小天使，有著俠義之心來幫助同學，立志要成為法官，能夠有能力又有智慧的助人。

彰化縣成功高中國中部何姍頤獲得總統教育獎，彰化縣長王惠美頒發獎學金鼓勵。（記者劉曉欣攝）

彰化縣萬來國小嚴宇浩（圖右二）獲得總統教育獎，縣長王惠美頒發獎學金鼓勵。（記者劉曉欣攝）

彰化縣南興國小唐羽勤（圖右二）獲得總統教育獎，他立志要當一名有智慧的法官來助人。（記者劉曉欣攝）

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