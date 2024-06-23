總統教育獎金 何姍頤：用來改善家計

何姍頤（左一）、唐羽勤（右一）及嚴宇浩 （右二）獲總統教育獎，與彰化縣長王惠美合影。 （記者劉曉欣攝）

2024/06/23 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕不向命運低頭！彰化縣今年有三位學生獲得總統教育獎，分別為成功高中國中部何姍頤、南興國小唐羽勤及萬來國小嚴宇浩同學。其中，拳擊手何姍頤為減輕媽媽的負擔，用盡全力拚出金牌，不只奪牌獎金要給媽媽，這次總統教育獎十五萬元獎金，也會交給媽媽，以減輕家中經濟重擔。

彰化縣長王惠美接見三位總統教育獎得主，並頒發獎學金各一萬元，對於學生能夠突破人生的逆境，勉勵繼續努力，在未來都能夠活出自己最精彩的樣子。王惠美表示，何姍頤的父親在車禍過世，家中有四個小孩，只靠媽媽工作來維持家計，姍頤聽說拳擊拿第一就有獎金，拚盡全力去練習，終於拿到總統盃全國錦標賽金牌，她一拿到獎金就交給媽媽，這次再獲得總統教育獎，姍頤第一個念頭，就是希望獎金能夠改善家計。

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嚴宇浩忍痛 一筆一劃寫出工整字

王惠美指出，萬來國小學生嚴宇浩因為身體障礙，原本被評估一輩子都無法拿筆寫字，但靠著媽媽不斷的鼓勵，忍著痛的一次次練習，如今不但寫出工整的字，還當選模範生。

唐羽勤靠著助聽器 勤學不懈獲書香獎

另外，唐羽勤雖有聽力障礙，但靠著助聽器來學習，對於知識的渴求展現無比的熱情與專注，多次能到書香獎。

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