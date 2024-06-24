媽媽陪讀16年 腦麻生大學畢業

侯絡瓈（左二）獲頒群育獎、學習菁質獎，侯媽媽（右二）陪同上台接受表揚。（記者吳俊鋒攝）

2024/06/24 05:30

邱筱涵獲學習菁質獎

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南應用科大昨天舉行畢業典禮，美術系的邱筱涵雖是腦性麻痺特教生，但憑藉努力不懈的毅力，成功克服障礙，在繪畫創作上嶄露頭角，獲頒「學習菁質獎」；而從國小起，邱筱涵的母親就持續到校照顧、陪讀，迄今長達十六年，校方邀請一起接受表揚，場面溫馨。

除了邱筱涵之外，同校曾兩度獲得總統教育獎的流行音樂系應屆生侯絡瓈，有視力障礙與自閉症，奮發向上，克服學習逆境，以優異表現取得文憑，從高中起陪讀了七年的母親也跟著「畢業」。

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侯絡瓈媽媽陪讀7年

南應大今年畢業生逾兩千四百人，校方進行頒獎、授證、撥穗等儀式，一路陪讀的邱媽媽與侯媽媽，也穿著學士服出席，隨側照顧女兒，細心打理相關事務，展現的母愛光輝，成為全場矚目焦點。兩位母親看到寶貝女兒在學習之路的進步與成長，都感動不已，跟著全體師生一起歡慶畢業。

邱媽媽表示，筱涵從小喜歡繪畫，家人全力相挺，也支持她嘗試、培養不同興趣，大學選擇美術系就讀，接受專業課程訓練，進而發掘天賦，系列創作已在校內、外都展覽過，獲得肯定。從筱涵就讀國小開始，邱媽媽就到校陪讀，除了就近照料女兒的學習，也在健康中心擔任志工，她認為有機會就一定要幫助別人。

音樂精靈獲頒兩大獎

有「音樂精靈」之稱的侯絡瓈，早已是台南市文化局認證的街頭藝人，為知名的視障歌手，分別在二○一五年與二○二三年得到總統教育獎的殊榮。繼高中後，侯媽媽也到在南應大陪讀，並稱職扮演女兒與師長間的溝通角色，可以盡情享受校園生活；侯絡瓈昨天也獲頒群育獎、學習菁質獎。

侯媽媽指出，學習有百分之七十要靠視力，絡瓈看不清楚，且是雙重障礙的特教生，更需家人隨時照顧、扶持，陪讀雖然辛苦，但一切都值得。

南應大校長楊正宏鼓勵學子，在充滿希望與挑戰的時代，要養成獨立思考的習慣，明辨是非，並以積極嘗試的心態，正向面對未來的各種考驗。

邱筱涵（中）獲頒學習菁質獎，邱媽媽（右二）陪同上台。 （記者吳俊鋒攝）

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