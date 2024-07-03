高市國中生太陽能水陸車競賽 2個女生「粉紅超跑」奪冠

2個女國中生製作的「粉紅超跑」勇奪水陸車競速第一名。（記者黃良傑攝）

2024/07/03 20:24

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市教育局今（3）日於中山工商舉辦「國民中學太陽能水陸車競賽」，共吸引29校、32隊近70位國中生參加競賽，選手從裝造到競賽「一條龍」完成，學到光電原理也感受競速刺激，最後由道明中學女學生李沛恩、林品岑的「粉紅超跑」拿下冠軍。

李沛恩、林品岑2位同學在陳啟仲老師指導下，製造完成「粉紅超跑」，一出賽就以速度驚豔全場，把對手狂甩在後，預賽就一路領先，進入冠亞軍戰，2名女生一路飆速，最後出穎而出，打敗所有參賽者，搶下第一榮耀，讓大家刮目相看。

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高市「國民中學太陽能水陸車競賽」已邁入第16年，每年都吸引許多國中生組隊報名參賽；今年由大樹國中科技中心、中山工商共同承辦，由主辦單位提供有限材料，參賽選手須自行設計可於陸上與水中行進的車體，動力只能靠太陽能驅動。

主辦單位中山工商校長林昭億表示，投入完備的汽車修護設備、聘請專業師資，並購入太陽能軌道設備，提供太陽能車製造及維修訓練，以培育專業人才，本次競賽與本校的教育目的相近，希望學生透過「做中學、學中做」學習理論的應用，達到獲得「知識」與「技能」目標。

高市教育局長吳立森說，競賽結合國中科技領域課程學習內容，需運用機械原理設計車體齒輪及輪軸架構，並結合再生能源動力，展現設計與實體化技能。參賽學生在競賽過程中，對於每一個環節的掌控，都要全神貫注、隨機應變，是一項寓教於樂的活動。

李沛恩（中）與林品岑（左）的「粉紅超跑」勇奪水陸車競速第一，右為指導老師陳啟仲。（記者黃良傑攝）

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