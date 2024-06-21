暨南大學每年太陽能發電1千萬度 可供3千家庭1年所需

國立暨南國際大學建築廣設太陽能設備，每年發電1000萬度，可達用電自給自給，相當3000個家庭1年用電量。（國立暨南國際大學提供）

2024/06/21 15:41

〔記者佟振國／南投報導〕國立暨南國際大學2022年起廣設綠能發電，全面在校園建築物上建置太陽能發電設備，每年可發電1000萬度，預計今年底總發電量可達8.64MWp（兆瓦），不僅學校用電自給自給，也是南投縣太陽能發電量第1名，大約可供3000個家庭1年的用電量。

總統賴清德宣佈成立「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」及「健康台灣推動委員會」等3個委員會，針對氣候變遷、社會韌性與健康促進等提供解方，暨大自2022年起即投入3大委員會的相關措施，包括成立永續發展委員會，擬定淨零碳排策略，廣設綠能發電，打造綠色大學，已連續7年入選全球50大綠色大學，名列國立綜合大學的第1名。

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目前暨大校園建築全面建置太陽能發電設備，每年可發電1000萬度，預計今年底總發電量可達8.64MWp，不但學校用電自給自足，更是南投縣太陽能發電量的第1名，等同於替國家省下3000個家庭1年的用電量。

暨大校長武東星表示，因應氣候變遷災害頻繁，暨大也主動投入協助政府加強「災防韌性」承擔任務，今年更與南投縣政府正式簽署「特殊收容安置處所」建置，將具體扮演「全社會防衛韌性」的一環。

暨大也走在「健康台灣」政策目標的前沿，呼應政府長照以及對於偏鄉醫療重視，去年成立護理暨健康福祉學院透過護理、長照系所建置，解決護理師及長照人才荒，並將與埔里基督教醫院透過BOT方式建置長照村，導入日本、韓國以及挪威等國家醫院、研究機構以及大學經驗，建構偏鄉健康照護與長照的人才培育體系，有效解決偏鄉照護人力不足的困境。

南投縣政府正式簽署「特殊收容安置處所」建置，因應災害發生利用校舍協助安置災民。（國立暨南國際大學提供）

因應護理、長照人力荒，暨大去年也成立護理暨健康福祉學院，加強培育相關人才。（記者佟振國攝）

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