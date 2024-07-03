台南官田芒果節7日登場 好康看這裡

老牌的官田渡頭芒果市場是許多外地遊客、本地民眾選購官田芒果的最佳賣點，區長洪聰發（右）推銷7日官田芒果節。（記者楊金城攝）

2024/07/03 19:02

〔記者楊金城／台南報導〕「歡迎官臨、好芒駕到」，台南國際芒果節系列活動7日將在官田區渡頭芒果批發市場舉辦官田芒果節，接力行銷官田芒果，推出楊枝甘露芒果飲品、芒果盒甜點DIY體驗，贈送50元折價券、芒果乾、芒果冰棒，以招徠民眾多多選購芒果。

官田區長洪聰發今天（3日）指出，官田區種植芒果約320公頃，以愛文品種為主，每公頃產量約11000公斤，果農除賣鮮果，也有加工芒果乾提高收益，老牌的渡頭芒果市場是許多外地遊客、本地民眾選購官田芒果的最佳賣點，果品好的價格1台斤在35至45元間。

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官田芒果節7日選在渡頭芒果市場舉辦，就是希望多多促銷官田芒果，開幕當天有楊枝甘露芒果飲品、芒果盒甜點DIY體驗，網路報名雖已秒殺截止，但現場另再提供各10名民眾排隊報名，另發送隆田文化資產教育園區門票半價優惠券、芒果乾小禮物、打卡送50元市集折價券、隆田酒廠發送台酒泡麵、公所臉書按讚就送芒果好物冰棒。

官田芒果節開幕當天並有表演、趣味競賽，現場有芒果市集及農產加工品供民眾選購，民眾也可走入芒果產區，了解產業發展，以行動支持台灣農業，並遊覽西拉雅官田遊客中心、隆田文資園區、水雉教育園區、烏山頭水庫風景區。

官田芒果。（記者楊金城攝）

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