為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

台南官田芒果節7日登場 好康看這裡

老牌的官田渡頭芒果市場是許多外地遊客、本地民眾選購官田芒果的最佳賣點，區長洪聰發（右）推銷7日官田芒果節。（記者楊金城攝）

老牌的官田渡頭芒果市場是許多外地遊客、本地民眾選購官田芒果的最佳賣點，區長洪聰發（右）推銷7日官田芒果節。（記者楊金城攝）

2024/07/03 19:02

〔記者楊金城／台南報導〕「歡迎官臨、好芒駕到」，台南國際芒果節系列活動7日將在官田區渡頭芒果批發市場舉辦官田芒果節，接力行銷官田芒果，推出楊枝甘露芒果飲品、芒果盒甜點DIY體驗，贈送50元折價券、芒果乾、芒果冰棒，以招徠民眾多多選購芒果。

官田區長洪聰發今天（3日）指出，官田區種植芒果約320公頃，以愛文品種為主，每公頃產量約11000公斤，果農除賣鮮果，也有加工芒果乾提高收益，老牌的渡頭芒果市場是許多外地遊客、本地民眾選購官田芒果的最佳賣點，果品好的價格1台斤在35至45元間。

官田芒果節7日選在渡頭芒果市場舉辦，就是希望多多促銷官田芒果，開幕當天有楊枝甘露芒果飲品、芒果盒甜點DIY體驗，網路報名雖已秒殺截止，但現場另再提供各10名民眾排隊報名，另發送隆田文化資產教育園區門票半價優惠券、芒果乾小禮物、打卡送50元市集折價券、隆田酒廠發送台酒泡麵、公所臉書按讚就送芒果好物冰棒。

官田芒果節開幕當天並有表演、趣味競賽，現場有芒果市集及農產加工品供民眾選購，民眾也可走入芒果產區，了解產業發展，以行動支持台灣農業，並遊覽西拉雅官田遊客中心、隆田文資園區、水雉教育園區、烏山頭水庫風景區。

官田芒果。（記者楊金城攝）

官田芒果。（記者楊金城攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
日本女星田中千繪寄台灣芒果到日本 周春米：屏東生產的水果最早上市又好吃
2024/07/02 14:54

日本女星田中千繪寄台灣芒果到日本 周春米：屏東生產的水果最早上市又好吃
最大產區楠西趕製芒果乾 「二刀流」削皮切塊、7秒處理1顆
2024/07/01 14:12

最大產區楠西趕製芒果乾 「二刀流」削皮切塊、7秒處理1顆

2024臺東聲音藝術節 7/19跨域演出 聲到人到
開怪手轉行種芒果 呂益勝勇奪台南愛文評鑑冠軍
2024/07/03 12:38

開怪手轉行種芒果 呂益勝勇奪台南愛文評鑑冠軍
台南芒果進軍日本關西首度上架知名超市
2024/06/30 15:32

台南芒果進軍日本關西首度上架知名超市

著名中醫師指點 翁家明打通任督脈全靠這關鍵
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播