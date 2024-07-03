台中拖吊場華麗轉身 民間捐1億打造羅布森生態圖書館

台中拖吊場將變身為有人工湖及綠建築的生態圖書館。（記者蘇孟娟攝）

2024/07/03 17:25

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市南屯區「文小65」用地現做台中拖吊場，常引來地方抱怨未蒙其利反受其害，市府將回歸用地文教用途，攜手民間打造生態圖書館，由曾創辦10年獨立書店的企業，斥資1億打造羅布森圖書館後捐贈給台中市府，預計2026年完工啟用。

市長盧秀燕指出，台中市積極提升城市閱讀能量，她上任以來將每年的購書預算由5千萬增到1億，也逐年編列經費整修20座圖書館，另世界級圖書館「台中綠美圖」將於2025年開館營運；市府另攜手民間興建包括北屯區溪東圖書館、東勢許良宇圖書館等。

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盧秀燕說，因南屯區人口成長到18萬人，現有2個圖書館均集中在南屯區北側，南側居民期盼有圖書館多年，她在競選第一任市長時人曾承諾要在南側興建圖書館，決定將位於文小65用地內的拖吊場遷移，回歸文教功能興建圖書館，感謝民間資源捐建圖書館。

捐建圖書館的羅布森公司董事長汪世旭，曾在2013年在烏日溪尾里創設獨立書店「羅布森書蟲房」，經營10年後他思考書房的下一步，關閉羅布森書蟲房後他改推動百年圖書館，決定捐建圖書館給台中市府；羅布森圖書館將利用水綠森林讓建築與環境自然融合，建造一座高綠覆率的生態地景圖書館。

在地議員朱暖英、劉士州及吳佩芸、何文海均肯定圖書館落腳拖吊場，尤其該土地原為文小用地，長年用作拖吊場，拖吊車或領車進進出出，造成當地交通混亂，甚至因拖吊場就在附近，附近常因「地利之便」被拖吊頻率高，在地民怨已久，能轉型換到一座圖書館，地方均十分期待。

文化局長陳佳君指出，全市圖書館共有46館，南屯羅布森圖書館將建於文心南七路與永春東一路處，規劃兒童閱覽區、青少年閱讀區、預約自助取書區以及期刊閱報區等，預計於2026年底完工，提供南屯區民眾更全方位的閱讀服務。

台中拖吊場將變身最美圖書館，民間捐1億打造生態圖書館。（記者蘇孟娟攝）

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