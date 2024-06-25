實現與孩子的約定 何欣純邀「火箭阿伯」台中聊太空夢

何欣純立委（左一藍外套）今天邀請國家太空中心吳宗信主任（前中），來到新平國小幫小朋友導讀繪本「仰望星空的男孩」。（何欣純提供）

2024/06/25 00:03

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平新平國小社區共讀站在何欣純立委協助爭取經費下在上月中啟用，當天她為小朋友說故事時，孩子反應熱烈且提出各式各樣的問題，看到對太空充滿好奇的同學，當下即與孩子打勾勾約定，承諾邀請國家太空中心來基層學校現場進行科普教育，今天下午邀請國家太空中心（TASA）人稱「火箭阿伯」的吳宗信主任，來到學校為孩子導讀繪本「仰望星空的男孩」，讓孩子對太空宇宙更加認識。

何欣純指出，社區共讀站是前瞻基礎建設的一環，目的在於協助學校建置並改善圖書館環境，豐富圖書設備更現代化，與社區共享圖書資源，讓學校與社區共好，今天特別邀請吳宗信主任來到太平新平國小幫小朋友導讀繪本。

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何欣純說，「火箭阿伯」吳宗信是個狂熱的科學家，他來自學界，更曾創辦太空科技公司，有豐富的產學經驗，現在除執行國家太空計畫與研發太空科技，更可透過學術研究和實務應用，促進國家太空產業的未來發展，現場問他會講故事嗎？吳宗信笑答，「試看嘜卡知影」。

吳宗信在現場為小朋友導讀繪本「仰望星空的男孩」，講述一個著迷於星星的男孩，克服了重重障礙，實現了成為天文學家的夢想，同時也鼓勵小朋友對世界持續保持好奇心，並帶來了衛星紙模型（獵風者衛星），讓小朋友們與家長有機會親子攜手製作提升小朋友對太空的認識跟喜愛。

何欣純表示，這次的活動不只是實現與孩子的約定，因社區共讀站剛落成，藏書有待充實，趁此次邀請火箭阿伯前來的同時，也媒合各界資源募集百餘冊圖書，涵蓋國家太空中心出版的太空叢書，也有文學、藝術、各類科普書籍，目的就是充實共讀站館藏，希望孩子們能透過廣泛閱讀書籍，拓展自己的認知與視野。

何欣純立委今天邀請國家太空中心吳宗信主任，前往太平新平國小幫小朋友導讀繪本，還募齊100多冊圖書送給社區共讀站。（何欣純提供）

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