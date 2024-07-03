防獼猴為害作物 花蓮推廣普設電圍網

台灣獼猴危害農作物，花蓮縣將推廣電圍網防範。（記者游太郎攝）

2024/07/03 16:15

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣山區盛產多樣優質水果，每到果實採收期常引來獼猴搶食，甚至還破壞果園，果農不勝其擾；花蓮縣府將自7月22至26日，在全縣辦理6場次防猴電圍網說明會，全面推廣及普設電網防猴害。

花蓮縣政府經分析後發現，防猴電圍網是目前防治獼猴等野生動物破壞農作物最有效的設備，約可確保近9成作物不被猴群損害。

請繼續往下閱讀...

縣長徐榛蔚指出，電圍網配合電牧器，利用高電壓低電流的特性，讓獼猴觸電時疼痛，但不會危害性命，對人及動物都安全，而電網也能防範山羌、山豬等動物進入，有效防治野生動物危害農作物；希望藉由正確安全的防猴電圍網，不僅保護農民心血，也能阻擋山豬、山羌等野生動物，也減少農友自身誤觸電網而被電死的意外。

縣府農業處指出，近年來花蓮地區獼猴危害狀況頻傳，常有民眾私設低矮式電網，因未裝設電牧器提供「高電壓低電流」，甚至誤接「高電壓高電流」的家用電，造成農友或獵人誤觸而電死。

農業處將邀請東海大學團隊高明脩講師到場講解，透過課程分享防猴電圍網的標準架設，及講解如何安裝與使用電牧器才能更加安全有效，讓農民正確認識如何搭設防猴電圍網及後續的維護管理，充分發揮防猴電圍網的防治效果。

說明會場次及地點，從22日至26日依序為秀林鄉公所、壽豐鄉公所、光復鄉公所、萬榮鄉公所、豐濱鄉公所、農業部林業及自然保育署花蓮分署南華工作站等六處，時間均為上午9時40分～12時。

農業處長陳淑雯說，今年度的防猴電圍網補助申請雖然已經截止，但為了輔導農友正確裝設電圍網，歡迎有興趣瞭解防猴電圍網及電網安全的農友踴躍參加，政府補助的防猴電圍網將要求加裝電牧器，即使自行架設電網，也會輔導加裝電牧器，才能有效驅離獼猴並確保自身與他人的生命安全。

花蓮地區已有農民架設電圍網，防範獼猴闖入搶食、破壞農作物。（記者游太郎攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法