為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

成大校友彭信坤、楊陽 獲選第34屆中研院院士

成大校友彭信坤獲選第34屆中研院新科院士。（中研院提供）

成大校友彭信坤獲選第34屆中研院新科院士。（中研院提供）

2024/07/05 20:16

〔記者洪瑞琴／台南報導〕中央研究院公布第34屆新科院士，國立成功大學交通管理科學系68級校友彭信坤當選人文及社會科學組院士，物理系71級校友楊陽當選工程科學組院士，兩位成大校友雙雙入榜，傳為學界佳話。

彭信坤院士為成大交管系學士、碩士，1985年赴美國賓夕凡尼亞大學深造，1989年取得區域科學研究所博士學位，回台後進入中研院經濟研究所服務迄今，2009年起為成大經濟系合聘教授。專長領域為區域經濟、產業經濟學、國際貿易，曾獲國科會優等研究獎、國科會傑出研究獎《經濟學》、教育部第53屆學術獎《社會科學類》、中央研究院「深耕計畫」（5 年期）、台灣經濟學會第3屆「台灣經濟研究傑出論文獎」等獎項。

大學同班好友、成大交管系退休教授蔡東峻表示，彭信坤非常用功、成績很好，唸書時，同學們為他取了綽號「圖書館副館長」，老同學是個非常念舊、惜情的人，今年是大學畢業45年，同學們在台北辦同學會，彭信坤還做了茶杯墊送給大家。

楊陽教授，現為UCLA Distinguished Professor, and The Carol and Lawrence Tannas Jr. 講座教授。專長為下一世代薄膜太陽能電池、有機／鈣鈦礦光電材料及元件，金屬氧化物晶體管。2016年獲成大校友傑出成就獎。

楊陽亦是全球學術界公認在新世代薄膜太陽能電池發展領域中傑出領導人物之一。在2005至2012年期間將有機太陽能電池元件從不到2％的光電能轉換效率，發展到一舉突破10％效率值的門檻。

成大光電科學與工程學系教授郭宗枋，赴美攻讀博士學位時，楊陽教授為其指導教授。郭宗枋說，始終記得楊陽教授做研究時，秉持正直、嚴謹、積極，一直保持強烈的好奇心，永遠在為下一步做準備的態度，可說是「一位比學生還要努力、認真的教授」。

成大校友楊陽教授獲選第34屆中央研究院新科院士。（中研院提供）

成大校友楊陽教授獲選第34屆中央研究院新科院士。（中研院提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台積電副理余振華鑽研半導體30年 今獲選中研院士
2024/07/04 20:06

台積電副理余振華鑽研半導體30年 今獲選中研院士
蔡宜芳鑽研植物與肥料機制 獲選中研院生科組新院士
2024/07/04 20:43

蔡宜芳鑽研植物與肥料機制 獲選中研院生科組新院士

全台最大房仲集團 店數突破1800店
解鎖「蘭花密碼」 興大植物學者楊長賢躋身中研院院士
2024/07/05 10:56

解鎖「蘭花密碼」 興大植物學者楊長賢躋身中研院院士
中研院遷台後首位法律院士 王澤鑑看國會亂象：大法官會做出帶台灣向前的解釋
2024/07/04 20:20

中研院遷台後首位法律院士 王澤鑑看國會亂象：大法官會做出帶台灣向前的解釋

著名中醫師指點 翁家明打通任督脈全靠這關鍵
沒手機、不會用電腦的新科中研院院士 楊儒賓：AI無法取代人文工作
2024/07/04 20:47

沒手機、不會用電腦的新科中研院院士 楊儒賓：AI無法取代人文工作
中山大學創校44年第一人 陳鎮東在校榮膺中研院院士
2024/07/05 15:52

中山大學創校44年第一人 陳鎮東在校榮膺中研院院士
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播