成大校友彭信坤、楊陽 獲選第34屆中研院院士

成大校友彭信坤獲選第34屆中研院新科院士。(中研院提供)

2024/07/05 20:16

〔記者洪瑞琴/台南報導〕中央研究院公布第34屆新科院士,國立成功大學交通管理科學系68級校友彭信坤當選人文及社會科學組院士,物理系71級校友楊陽當選工程科學組院士,兩位成大校友雙雙入榜,傳為學界佳話。

彭信坤院士為成大交管系學士、碩士,1985年赴美國賓夕凡尼亞大學深造,1989年取得區域科學研究所博士學位,回台後進入中研院經濟研究所服務迄今,2009年起為成大經濟系合聘教授。專長領域為區域經濟、產業經濟學、國際貿易,曾獲國科會優等研究獎、國科會傑出研究獎《經濟學》、教育部第53屆學術獎《社會科學類》、中央研究院「深耕計畫」(5 年期)、台灣經濟學會第3屆「台灣經濟研究傑出論文獎」等獎項。

大學同班好友、成大交管系退休教授蔡東峻表示,彭信坤非常用功、成績很好,唸書時,同學們為他取了綽號「圖書館副館長」,老同學是個非常念舊、惜情的人,今年是大學畢業45年,同學們在台北辦同學會,彭信坤還做了茶杯墊送給大家。

楊陽教授,現為UCLA Distinguished Professor, and The Carol and Lawrence Tannas Jr. 講座教授。專長為下一世代薄膜太陽能電池、有機/鈣鈦礦光電材料及元件,金屬氧化物晶體管。2016年獲成大校友傑出成就獎。

楊陽亦是全球學術界公認在新世代薄膜太陽能電池發展領域中傑出領導人物之一。在2005至2012年期間將有機太陽能電池元件從不到2%的光電能轉換效率,發展到一舉突破10%效率值的門檻。

成大光電科學與工程學系教授郭宗枋,赴美攻讀博士學位時,楊陽教授為其指導教授。郭宗枋說,始終記得楊陽教授做研究時,秉持正直、嚴謹、積極,一直保持強烈的好奇心,永遠在為下一步做準備的態度,可說是「一位比學生還要努力、認真的教授」。

成大校友楊陽教授獲選第34屆中央研究院新科院士。(中研院提供)

