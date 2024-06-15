《台東》電圍網防猴害 每2公頃最高補助23萬

台東地區農作飽受猴患，林業署台東分署籲農民申請防治設施。（記者黃明堂攝）

2024/06/15 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣靠山區的農作物飽受台灣獼猴危害，林業署台東分署表示，為防止農作遭受野生動物危害影響收成，政府各項防治資材補助今年提高額度及增加項目，其中新架設防猴電牧器電圍網補助，由原本每兩公頃最高補助十二萬元，增加至廿三萬元，有防治需求的農友可向當地鄉鎮公所提出申請。

增防猴網罩、聲音驅趕器補助

林業保育署台東分署指出，與台東縣府推廣防猴電牧器電圍網防治，自二○一六年至今，累計補助二○二件。電牧器電圍網申請條件為農地面積○．二至兩公頃內皆可申請，超過兩公頃者仍以兩公頃計算，若個人農地未達○．二公頃，可與周邊農地申請聯合架設。防猴設施與資材費用由中央、地方合計補貼農友最高達四分之三，以電圍網架設資材補助費用為例，由原先每公尺補助二七九．五元大幅調高至四四五元。

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台東分署說，今年度另新增補助架設工資、資材維修、單獨補助新購電牧器及電壓檢測器、以及新增補助架設防猴網罩及聲音驅趕器，每公頃最高補助三．三萬元，每案最高補助六萬元，因地制宜提供農友防範野生動物為害農作物的多元選項。

農友可向所在地鄉鎮公所申請

已完成架設電圍網的農友表示，申裝電牧器電圍網後，確實有助於減少農作物受害；林業保育署台東分署指出，由中央及地方政府配合編列經費補助暨輔導農友，於合法使用之農地上架設電牧器電圍網或防猴網罩及聲音驅趕器等防猴設施，可防治猴害，減少農作收成受到損害。

林業署台東分署表示，將請縣府加強辦理相關宣導說明，鼓勵有需要的農友申裝合格電圍網，在維護農作物收成之餘，也可兼顧野生動物保育，促進生產、生活及生態之「三生農業」均衡發展。

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