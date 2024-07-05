搭捷運嗶卡驚見「多342元」！她一查驚呆：只有我現在才知？

一名女網友發現，悠遊卡突然多了342元，一查原來是「常客回饋金」。北捷示意圖。（資料照）

2024/07/05 20:03

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北捷運方便又乾淨，是雙北地區相當重要的大眾交通運輸工具。近日，有一名女網友發現，悠遊卡突然多了342元，令她感到十分奇怪，一查後才得知是台北捷運給的「常客回饋金」。貼文曝光後，引起網友熱議。

一名網友在臉書「爆廢公社」貼出一張截圖，可見原PO在7月1日收到北捷加值342元的「捷運回饋金」，令她又驚又喜表示，「原來捷運搭久了有回饋金，一直想說怎麼錢變多了，只有我現在才知道嗎？」。

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貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「每個月都會累計一次」、「取消八折的時候就改這個了」、「因為本來有持卡就八折的優惠，現在變成要搭多少次以上才有八折優惠」、「搭的次數回饋的折扣不一樣，可研究一下」。

另外，也有網友指出，「看來搭捷運也是要精打細算，是回饋划算還是1200吃到飽划算」、「感覺你回饋這個金額應該要辦1200比較划算」、「現在大家都用台北都會通了吧，1個月1200大台北交通工具任你搭」。

據了解，台北捷運自2020年2月實施「常客優惠」，主打搭越多次、回饋金越多，回饋比例依每卡每月搭乘次數決定，最高可回饋30%，而回饋金將在旅客隔月首次通過捷運閘門時，以自動加值方式存入卡片。

台北捷運自2020年2月1日推出「常客優惠方案」。（擷取自北捷官網）

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