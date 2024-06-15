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彩妝老師變畫家！沈敏子壓克力創作展呈現西藏之美

沈敏子的「藏在我心」壓克力創作展，精彩呈現西藏之美。（記者吳俊鋒攝）

沈敏子的「藏在我心」壓克力創作展，精彩呈現西藏之美。（記者吳俊鋒攝）

2024/06/15 23:59

〔記者吳俊鋒／台南報導〕擔任美容課程彩妝老師的沈敏子，6年前接觸藝術創作後，潛心自學，從畫臉變畫圖，她擅長以壓克力顏料為媒材，憑藉對色彩處理的天賦，功力進步神速，目前在台南歸仁文化中心舉辦首場個展，呈現西藏風情之美。

沈敏子的「藏在我心」畫展，持續至7月7日止，在歸仁文化中心第二畫廊，主要是壓克力創作，抒發對西藏的豐富情感。

來自台南仁德區的沈敏子，並未接受過正規的美術教育，投入繪畫領域後，因作品跳脫既有框架，風格受到矚目，這次的個展，主要是她旅遊西藏的重要記錄。

「武漢肺炎」疫情前的2017、2019年，沈敏子2度走訪西藏。她表示，彷彿是累世中曾經住過的家，踏上那裡，有種熟悉的陌生感，對於這個距離天堂最近的宗教聖地，深受感動。

在被高山與聖湖圍繞，險惡的自然環境裡，她以個人的敏銳觀察與心靈感受為出發，創作在抽象與寫實中，呈現模糊卻深刻的宗教虔誠。

沈敏子說，在西藏，她看到、聽到人們乾淨且無雜質的生活哲學，簡單純粹，深刻感受信仰的安定，以及自然的偉大。

在沈敏子眼裡，西藏正如她心中堅信不移的宗教，在世界之巔等待人們來洗滌心靈，這次的個展作品有35件，包含7幅「雪域」、5幅「問佛」、3幅「朝聖」，以及2幅「旗海飄揚」等。

沈敏子說，自己沉浸在繪畫樂趣裡，起心動念用畫筆創作出她眼裡、心裡的西藏，以壓克力、厚底膠、石英沙等為媒材，輔以流動的視覺延伸，相當精彩。

沈敏子的「藏在我心」壓克力創作展，精彩呈現西藏之美。（記者吳俊鋒攝）

沈敏子的「藏在我心」壓克力創作展，精彩呈現西藏之美。（記者吳俊鋒攝）

沈敏子的「藏在我心」壓克力創作展，精彩呈現西藏之美。（記者吳俊鋒攝）

沈敏子的「藏在我心」壓克力創作展，精彩呈現西藏之美。（記者吳俊鋒攝）

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