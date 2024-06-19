發展自駕運輸 有助解決偏鄉需求

台灣智駕測試實驗室場域，提供TCar輔助設備，進行國際測試規範情境演練。（智駕實驗室提供）

2024/06/19 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕因自動駕駛獲利前景不明，國際大廠紛放棄研發「全自動自駕」，重點放在開發高度自駕輔助系統，台灣在自駕零組件、次系統等具備產學優勢，藉此鏈結全球自駕產業鏈，帶動市場契機；專家則期盼，少子女化時代來臨，未來自駕運輸可解決偏鄉醫療、物流等交通需求。

台灣具備半導體、零組件優勢

國家實驗研究院台灣智駕測試實驗室計畫主持人謝明霖分析，自駕車可帶動半導體、顯示器、感測器發展，但全自駕技術欲商業化，預估仍要一段長時間，因此蘋果、三星等國際大公司紛紛放棄。

請繼續往下閱讀...

謝明霖認為，目前國內自駕產業開始研議更多應用情境，例如物流車或大眾運輸，我國具半導體實力優勢與自駕次系統的開發整合能力，可開發高階零組件，藉此鏈結全球自駕產業鏈，帶動更多國際市場契機。

自駕車基礎建設方面，包含交通號誌、AI影像辨識、車聯網設備、資安憑證等都需系統整合，如智慧號誌與自駕車連線，當車輛行經路口時，直接接收紅燈訊號而免感測，加速電腦決策；交通部已開始制定智慧運輸車聯網路側設施資通訊開放標準（TCROS），供廠商測試。

交通部聚焦自駕巴士

目前交通部聚焦自駕巴士，於一一○年籌組「自動駕駛車輛發展策略委員會」，並由車輛安全審驗中心研訂「自駕公車實驗運行安全指引」，共規劃七個章節，到今年一月已公告至第四章。

謝明霖則期盼，少子女化來臨，未來自駕技術投入偏鄉大眾運輸，協助醫療、長照交通需求，社區送貨、包裹等物流也可望解決。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法