為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

發展自駕運輸 有助解決偏鄉需求

台灣智駕測試實驗室場域，提供TCar輔助設備，進行國際測試規範情境演練。（智駕實驗室提供）

台灣智駕測試實驗室場域，提供TCar輔助設備，進行國際測試規範情境演練。（智駕實驗室提供）

2024/06/19 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕因自動駕駛獲利前景不明，國際大廠紛放棄研發「全自動自駕」，重點放在開發高度自駕輔助系統，台灣在自駕零組件、次系統等具備產學優勢，藉此鏈結全球自駕產業鏈，帶動市場契機；專家則期盼，少子女化時代來臨，未來自駕運輸可解決偏鄉醫療、物流等交通需求。

台灣具備半導體、零組件優勢

國家實驗研究院台灣智駕測試實驗室計畫主持人謝明霖分析，自駕車可帶動半導體、顯示器、感測器發展，但全自駕技術欲商業化，預估仍要一段長時間，因此蘋果、三星等國際大公司紛紛放棄。

謝明霖認為，目前國內自駕產業開始研議更多應用情境，例如物流車或大眾運輸，我國具半導體實力優勢與自駕次系統的開發整合能力，可開發高階零組件，藉此鏈結全球自駕產業鏈，帶動更多國際市場契機。

自駕車基礎建設方面，包含交通號誌、AI影像辨識、車聯網設備、資安憑證等都需系統整合，如智慧號誌與自駕車連線，當車輛行經路口時，直接接收紅燈訊號而免感測，加速電腦決策；交通部已開始制定智慧運輸車聯網路側設施資通訊開放標準（TCROS），供廠商測試。

交通部聚焦自駕巴士

目前交通部聚焦自駕巴士，於一一○年籌組「自動駕駛車輛發展策略委員會」，並由車輛安全審驗中心研訂「自駕公車實驗運行安全指引」，共規劃七個章節，到今年一月已公告至第四章。

謝明霖則期盼，少子女化來臨，未來自駕技術投入偏鄉大眾運輸，協助醫療、長照交通需求，社區送貨、包裹等物流也可望解決。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
自駕測試上千車次 衝刺4級技術／智駕實驗室架構高精地圖繪製三維虛擬道路平台 有助加速開發
2024/06/19 05:30

自駕測試上千車次 衝刺4級技術／智駕實驗室架構高精地圖繪製三維虛擬道路平台 有助加速開…

2024 KFA高雄時尚大賞爭奪總獎金132萬元
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播