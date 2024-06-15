創新媒材詮釋山水畫 陳貞吟「靜謐‧藝境」個展台南登場

知名藝術家陳貞吟在歸仁文化中心舉辦個展。（記者吳俊鋒攝）

2024/06/15 23:28

〔記者吳俊鋒／台南報導〕從事室內設計逾30年的陳貞吟，在全國各地美展獲獎無數，旅居加拿大溫哥華後仍持續創作，嘗試以水干膠彩為媒材，讓山水畫的色調更豔麗，今起在台南歸仁文化中心舉辦「靜謐．藝境」個展。

陳貞吟個展在歸仁文化中心第一畫廊舉行，50件近期創作，透過創新媒材呈現早期傳統水墨山水意境，引領民眾感知世界的變化萬千，引人入勝。

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出身台南的陳貞吟，認為設計與繪畫其實是相通的，工作閒暇之餘仍不忘於創作，曾榮獲南美獎，以及各縣市美展等全國性與地方性的獎項，藝術成就備受推崇。

陳貞吟表示，自己的藝術創作，融合長期來的山水水墨、水彩與油畫等經驗，運用於獨特水干媒材上，呈現媒材的多元化，創意的表現方法，與別人大不同。

陳貞吟於2009年移居温哥華後，全心致力於創作，且喜歡嘗試，擅於藉由繪畫中的各種不同媒材，表達想要探索的内心思維。

陳貞吟說，這次的展出，仍以傳統水墨山水意境呈現，但嘗試以不同媒材來創作，享受探求生命價值的美麗世界，也自我突破早期的畫風。

陳貞吟希望藉由繪畫，呈現藝術創作的過程，逐步轉變與突破的生命力，個展將持續至7月7日。

知名藝術家陳貞吟在歸仁文化中心舉辦個展，水干膠彩的畫風，深受矚目。（記者吳俊鋒攝）

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