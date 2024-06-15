為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

創新媒材詮釋山水畫 陳貞吟「靜謐‧藝境」個展台南登場

知名藝術家陳貞吟在歸仁文化中心舉辦個展。（記者吳俊鋒攝）

知名藝術家陳貞吟在歸仁文化中心舉辦個展。（記者吳俊鋒攝）

2024/06/15 23:28

〔記者吳俊鋒／台南報導〕從事室內設計逾30年的陳貞吟，在全國各地美展獲獎無數，旅居加拿大溫哥華後仍持續創作，嘗試以水干膠彩為媒材，讓山水畫的色調更豔麗，今起在台南歸仁文化中心舉辦「靜謐．藝境」個展。

陳貞吟個展在歸仁文化中心第一畫廊舉行，50件近期創作，透過創新媒材呈現早期傳統水墨山水意境，引領民眾感知世界的變化萬千，引人入勝。

出身台南的陳貞吟，認為設計與繪畫其實是相通的，工作閒暇之餘仍不忘於創作，曾榮獲南美獎，以及各縣市美展等全國性與地方性的獎項，藝術成就備受推崇。

陳貞吟表示，自己的藝術創作，融合長期來的山水水墨、水彩與油畫等經驗，運用於獨特水干媒材上，呈現媒材的多元化，創意的表現方法，與別人大不同。

陳貞吟於2009年移居温哥華後，全心致力於創作，且喜歡嘗試，擅於藉由繪畫中的各種不同媒材，表達想要探索的内心思維。

陳貞吟說，這次的展出，仍以傳統水墨山水意境呈現，但嘗試以不同媒材來創作，享受探求生命價值的美麗世界，也自我突破早期的畫風。

陳貞吟希望藉由繪畫，呈現藝術創作的過程，逐步轉變與突破的生命力，個展將持續至7月7日。

知名藝術家陳貞吟在歸仁文化中心舉辦個展，水干膠彩的畫風，深受矚目。（記者吳俊鋒攝）

知名藝術家陳貞吟在歸仁文化中心舉辦個展，水干膠彩的畫風，深受矚目。（記者吳俊鋒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
科技人辦畫展 生活旅繪雲遊世界
2024/05/08 05:30

科技人辦畫展 生活旅繪雲遊世界
「恥度」太高找不到人拍 飯店行銷把AI當「同事」
2024/05/11 20:58

「恥度」太高找不到人拍 飯店行銷把AI當「同事」
演出知名韓劇《我們的藍調時光》 心障畫家鄭恩惠來台首辦畫展
2024/06/07 20:00

演出知名韓劇《我們的藍調時光》 心障畫家鄭恩惠來台首辦畫展
台美混血少年 用繪畫抗癌
2024/05/22 05:30

台美混血少年 用繪畫抗癌
天使班孩子參與創作 嘉義市書法花藝融合聯展開展
2024/06/15 08:04

天使班孩子參與創作 嘉義市書法花藝融合聯展開展

遇見金獎！郭子乾、品乳師一致好評的在地好鮮乳
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播