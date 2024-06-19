農改場研發嫁接新技術 菜豆強化抗病力、增產45%

高改場研發抗萎凋病長豇豆根砧嫁接技術二．○，抗病力好、產量提升，品質也非常穩定。 （記者楊媛婷攝）

2024/06/19 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕俗稱菜豆的長豇豆是國人喜愛的夏季蔬菜之一，但受萎凋病危害，過去幾年栽培面積幾乎減半，農業部高雄區農業改良場研發出更進階的抗萎凋病長豇豆根砧嫁接技術，有良好抗病力外，產量更提升四十五％。

菜豆不論煮粥或清炒都非常美味，國內栽種區域主要在屏、高、雲、彰等縣市，屏東、高雄地區菜豆栽種面積占全國五十六％。高改場場長戴順發表示，二○○九年時我國菜豆面積達一三五三公頃，但受萎凋病影響，二○二二年栽種面積已減少到七百一十四公頃。

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戴順發表示，長豇豆萎凋病會透過土壤傳播，目前尚無有效合法藥劑與防治資材可使用，植株染上萎凋病如同身染絕症。另病原菌在土壤存活力強，因此田區若有感染情況，只能改種水稻，透過水來淹死萎凋病真菌，但若是沙質土的田區，因為水會流失無法轉作水稻，導致菜豆產量與產值受此病害影響大幅萎縮。

技轉後 年產值估增1.9億

為解決萎凋病害對作物的影響，戴順發表示，該場從數百個豆類種原篩選出最具抗病性的種原，並於二○一六年推出三個抗病根砧（即嫁接植物下部可發育為根部系統的苗條），具有初階的抗病力，可增產約八％，今年再次推出長豇豆抗病根砧二．○版，嫁接目前的主流品種「三尺青皮」種植四個月，抗病力超過九十六％，產量較未嫁接抗病根砧者提升四十五％，口感、外型等都沒有差異，具實際利用價值。

戴順發表示，希望盡快將此技術技轉給種苗業者，評估每年可為長豇豆產值增加至少一．九億元。

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