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台南玉旨武玄壇合婚惹議 市府：遭檢舉違規將查處

台南私人神壇玉旨武玄壇前往鹿耳門天后宮參香，文宣關公、媽祖「合婚」風波延燒。台南市政府今天證實，接獲檢舉玉旨武玄壇緣金等案，已啟動調查，疑似違規事項將移請處理。（資料照）

台南私人神壇玉旨武玄壇前往鹿耳門天后宮參香，文宣關公、媽祖「合婚」風波延燒。台南市政府今天證實，接獲檢舉玉旨武玄壇緣金等案，已啟動調查，疑似違規事項將移請處理。（資料照）

2024/06/15 16:05

〔中央社〕台南私人神壇玉旨武玄壇前往鹿耳門天后宮參香，文宣關公、媽祖「合婚」風波延燒。台南市政府今天證實，接獲檢舉玉旨武玄壇緣金等案，已啟動調查，疑似違規事項將移請處理。

市府民政局今天告訴中央社記者，已接獲民眾檢舉玉旨武玄壇有關緣金、不合民俗等案，仁德區公所昨天下午會同當地里長及警方勘查。

調查顯示，玉旨武玄壇地址是營業中登記立案工廠，內部有機具設備，建築物增建部分屬於違建，將由區公所查報。另外，玉旨武玄壇現場訂有法事收費價目表，將移請稅務單位查處是否逃漏稅。

至於玉旨武玄壇昨天發表聲明致歉及將對攻擊謾罵者採取法律行動，聲明下方印有「捷泰法律聯合事務所」，位於桃園市的捷泰法律事務所也發出聲明澄清說：「捷泰法律事務所非聯合事務所，也未受台南玉旨武玄壇委任，武玄壇聲明函和事務所無關」。

台南玉旨武玄壇和鹿耳門天后宮的「合婚」爭議，是近日來網路熱門話題；相較於供奉媽祖的安南區知名大廟鹿耳門天后宮，位於仁德區、主祀關聖帝君的玉旨武玄壇只是私人神壇。

玉旨武玄壇9日前往北汕尾鹿耳門天后宮參香，事前臉書（Facebook）粉專文宣有「合婚大囍」、「合婚大典」等用詞，並將天上聖母改名為「天上關聖母」，引發爭議，也引爆信徒怒火，武玄壇關閉粉專，鹿耳門天后宮則要求對方正式道歉。

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