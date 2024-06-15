迎國際芒果節 玉井公所推「COME芒打卡趣」

玉井區公所設計芒果特色的打卡點，推出「COME芒打卡趣」活動。（玉井區公所提供）

2024/06/15 22:20

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南玉井有「芒果故鄉」之稱，迎接國際芒果節的到來，區公所推出「COME芒打卡趣」活動，在門口設置打卡點，提供遊客沉浸式體驗，且備有禮物相送，讓民眾留下美好回憶。

玉井區長顏振羽表示，為讓四面八方的遊客前來觀光，陸續舉辦了芒果應景的相關活動，吸引人潮，先是5月份望明里土檨仔採果樂，現在則是公所的COME芒打卡趣，以迎接本月下旬的芒果節慶典。

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玉井公所在門口設置的打卡點已經完工，包含採土芒果、3D大芒果互動攝影等，提供遊客沉浸式體驗，可以在網路分享美照，感受當地的魅力與風情。

顏振羽說，打卡點以當地產業文化、自然景致為主題，設計出富有創意與互動的元素，讓遊客能深入體驗老街風情，感受玉井的慢活。

顏振羽指出，凡前來打卡即贈送在地特色明信片（每日限量30份，送完為止），活動從6月19日起至7月15日止，於個人社群分享打卡點照片，並take@2位好朋友、按讚數超過50，符合以上條件即截圖私訊公所臉書，前10名送精美禮盒（價值約500元）。

玉井商圈自6月19日起至7月31日止，也有黃金蕎麥、遇見果香、光芒果子、佳鑫果鋪、甫林商行、玉井冰棧、藝海民宿、老街冰舖、玉天冰舖、玉梅芒果冰及昕伴手禮等11間店家配合公所活動。

顏振羽提到，店家將提供限量折價優惠、精美小禮品給到公所打卡的遊客（詳細內容公布於公所臉書），讓大家與芒果近距離接觸的時候，還能留下美味的回憶。

顏振羽強調，台南國際芒果節玉井產地活動將於本月29日登場，市長黃偉哲邀請大家前來吃芒果、呷芒果冰等美食。

玉井區公所設計芒果特色的打卡點。（玉井區公所提供）

玉井區公所推出「COME芒打卡趣」活動。（玉井區公所提供）

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