炎炎暑夏必瘋聖地：台南芒果鄉吃芒果

2019-06-19 17:20

〔記者洪瑞琴／台南報導〕炎炎夏日最想戀芒果季！2019台南國際芒果節以「夏日紅寶石-台南好芒」為主題，推出芒果主題館、芒果品嚐暨展售會、芒果冰、鮮果饗宴以及採果樂等豐富活動，將在玉井、大內、楠西、官田、南化、左鎮等芒果產區熱情登場，暑假必瘋必遊的聖地。

台南市長黃偉哲今（19）日結合各區農會與業者大力宣傳，現場除了展示各品種芒果之外，應景推出的限定商品，有芒果豆花、芒果果律沙拉蝦卷、全麥芒果麵包、芒果牛肉、芒果泡芙等美食「擺好擺滿」，高調邀請國內外觀光客來台南品嚐鮮甜芒果，暢遊芒果故鄉。

黃偉哲說，台南芒果全國產量最多，品質優良，鮮甜多汁口感細緻，深受國內外消費者青睞，今年氣候平穩，芒果價平質優，歡迎民眾多加購買品嚐，市政府除了在產地行銷，透過料理手作以及輕旅行，吸引遊客之外，也加強外縣市消費地的行銷，積極與各通路合作，拓展台南芒果能見度。

台南市農業局表示，台南芒果節將於6月22日至7月14日登場，6月22至23日在走馬瀨農場的開幕活動打頭陣，有鮮撈紅寶石、台南尚青芒蔬五行堡、異國瘋芒米壽司、五彩冰紛樂、夏戀綠寶石、黃飛紅大福等DIY活動與芒果採果樂等，開幕期間可享農場門票優惠，再加送芒果冰折價券。

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