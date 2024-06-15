「茄苳入石柳」原來是美麗的錯誤！台南展出「異木鑲嵌」木雕工藝

台南市文化局局長謝仕淵（右）趕到特展現場，完成茄苳入石柳的「棒球」木雕創作。（記者楊金城攝）

2024/06/15 18:59

〔記者楊金城／台南報導〕台南400特展《入台南─茄苳入石柳》，今天（15日）起在麻豆總爺藝文中心紅磚工藝館展出「異木鑲嵌」的木雕工藝品至8月15日，一同展出的還有虎爺、皁（音同皂）纛（音同道）黑旗手繪、神明彩繪、紙帽工藝，傳統工藝家和新一代藝師作品同場展覽十分精彩，值得一看。

其中茄苳入石柳的異木鑲嵌作品，展出劉進文大師的創作，他曾獲台南美展傳統工藝類首獎，從事「茄苳入石柳」工藝創作超過40年。

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劉進文說，「茄苳入石柳」的技法超過百年，在日治時期就有將台灣原生種石柳木鑲嵌進茄苳木內再進行木雕的工藝，正確應該要說「石柳入茄苳」，「茄苳入石柳」工藝名稱是個美麗的錯誤，沿習至今，「茄苳入石柳」成了異木鑲嵌工法的形容詞，石柳木在日治至今就已禁採。

台南市文化局副局長林韋旭、劉進文等人並為這次特展由民眾共創的《入台南─茄苳入石柳》作品揭牌，文化局局長謝仕淵也趕到現場完成入石柳的「棒球」雕刻創作；作品中的《入臺南》三個字，就選用台灣原生種8種樹木鑲嵌，包括柚木、檜木、樟樹、龍眼木、肖楠、烏心石木、石柳、九芎。

劉進文也在戶外場地，手持電鋸與雕刻刀現場創作融入虎爺面容與鯨魚身段的《鯨虎》木雕作品，象徵台南工藝航向世界。

可愛的虎爺也在展出之中。（記者楊金城攝）

鄭世稱（右）解說皁纛黑旗手繪工藝的創造過程。（記者楊金城攝）

異木鑲嵌的桌椅精美、耐用。（記者楊金城攝）

台南工藝大師劉進文和其創作的「茄苳入石柳」木雕作品。（記者楊金城攝）

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