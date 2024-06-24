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千萬訂閱YouTuber來台組高階電腦 被路上學生認出後直接送大禮

擁有1570萬訂閱的3C科技YouTuber「Linus Tech Tips」近日前往台北市光華商場拍片，隨機尋找店家幫他組一台價值5200美元的電腦主機，而Linus測試完電腦後在街上被高中生認出，Linus大方地將主機送給高中生。（圖擷取自「Linus Tech Tips」臉書粉絲專頁）

擁有1570萬訂閱的3C科技YouTuber「Linus Tech Tips」近日前往台北市光華商場拍片，隨機尋找店家幫他組一台價值5200美元的電腦主機，而Linus測試完電腦後在街上被高中生認出，Linus大方地將主機送給高中生。（圖擷取自「Linus Tech Tips」臉書粉絲專頁）

2024/06/24 14:09

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕擁有1570萬訂閱的3C科技YouTuber「Linus Tech Tips」近日前往台北市光華商場拍片，隨機尋找店家幫他組一台價值5200美元（約新台幣16.8萬）的電腦主機，而Linus測試完電腦後在街上被高中生認出，Linus大方地將主機送給高中生。影片23日上傳後短短一天就突破170萬點閱，許多台灣網友直呼店家紅了，高中生和Linus用英文流利交談也讓網友稱讚。

Linus前往光華商場探訪，隨機尋找店家幫他組1台主機，並給出5200美元預算，要能以最高效能、4K畫質玩遊戲，主機內部採用水冷式散熱等需求，並給出時間期限。Linus在影片中也提到，店家的英文溝通能力及專業度讓他十分滿意，等到約定取貨時間時，Linus前往店家取貨，並回到飯店開箱主機。

在影片結尾時，Linus在捷運大安站附近遇到延平中學的學生，而這名男學生認出Linus並和他打招呼，兩人寒暄一番後，Linus跟學生說他要將這台頂級主機送給街上第一個認出他的人，男學生當下直接驚訝到說不出話。最後Linus和男學生握手並說：「恭喜你！好好享受你的電腦吧！」

影片23日上傳後短短1天就突破170萬點閱，網友也將影片分享至PTT，男學生與Linus對答如流引起熱議，大讚男學生英文程度很好。事後網友也找出Linus洽詢的店家，店家表示當天Linus看到開放水冷的展示機後相談甚歡，Linus最後補了一句「Make my computer fxxking awesome」就直接刷卡了。有網友詢問店家是真的不知道「Linus Tech Tips」這個頻道嗎？店家則說：「我還真的不認識……我剛剛才知道。」

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