高美濕地點仙女棒拍「火畫時光隧道」 最高可罰25萬

民眾疑似在高美濕地玩仙女棒，並拍下「火畫時光隧道」照片PO網，引發網友抨擊危害生態。（擷取自臉書）

2024/06/24 13:32

〔記者歐素美／台中報導〕網友在臉書私密攝影社團PO出一張在高美濕地疑似拿仙女棒搭配慢速攝影，留下的「火畫時光隧道」照片，引發網友抨擊「不良示範」，且涉及違法；台中市農業局回應，照片疑為後製加工，但在高美濕地木棧道玩仙女棒，騷擾動植物棲地，已違反高美野生動物保育區分區管制範圍暨相關管制事項規定，依野生動物保育法可處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

高美濕地被外媒喻為一生到訪一次的美景聖地，也是台中政府公告的高美濕地保護區，但近日有民眾在臉書私密攝影社團，PO出一張高美濕地「火畫時光隧道」照片，引發網友抨擊，質疑「腳底下就是木棧道，然後你手上點仙女棒，招潮蟹惹到你了嗎？」，還有網友表示「這裡會被罰吧」，「其實是不良示範，唉~~~」；原PO還回應網友詢問，證實是在高美濕地，還表示「玩小一點的比較不會怕」。

請繼續往下閱讀...

針對民眾的行為，台中市農業局表示，民眾疑似在高美濕地木棧道使用仙女棒進行拍攝部分，依照片顯示內容研判可能是後製加工產生的效果，但高美濕地是市府公告的野生動物保護區，依據高美野生動物保育區分區管制範圍暨相關管制事項規定，禁止騷擾動植物棲地的行為，該行為已違反相關規定，將請巡守人員加強巡查。

農業局並呼籲民眾若在野生動物保護區發現違法行為，可立即向現場巡守人員或電話向警察單位通報處理。並呼籲民眾造訪高美濕地時，務必遵守相關管制事項，共同維護保護區生態環境，若違反相關規定，將依野生動物保育法處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法