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北捷劍潭站多目標大樓動土 董事長喊話黃仁勳設企業總部

台北捷運淡水信義線劍潭站多目標大樓今（24）日動工，將打造一棟地下3層、地上16層的複合式大樓。（記者何玉華攝）

台北捷運淡水信義線劍潭站多目標大樓今（24）日動工，將打造一棟地下3層、地上16層的複合式大樓。（記者何玉華攝）

2024/06/24 13:16

〔記者何玉華／台北報導〕台北捷運淡水信義線劍潭站多目標大樓今（24）日動工，將打造1棟地下3層、地上16層的複合式大樓，採用A級商辦規格規劃，預計2028年完工，台北捷運公司董事長趙紹廉致詞時強調是最好的國際企業總部，喊話「黃仁勳先生，聽到沒有，我們這棟樓最適合做你的企業總部啊！」

劍潭站多目標大樓今天由台北市長蔣萬安、台北捷運公司董事長趙紹廉、總經理黃清信、大陸工程股份有限公司等代表共同上香祈福、開工動土；趙紹廉說，中山北過去說是「官道」，官道第一排大樓是最漂亮的，要蓋最好的A級辦公樓，頂樓有景觀餐廳，可以看到圓山飯店、北藝中心，以及捷運劍潭站的龍骨，樓下有商場，還有教保中心，讓在這裡上班的員工可以把子女帶來托育，還有會議室等。

趙紹廉強調劍潭站多目標大樓的交通四通八達，往北至北士科只要4分鐘、往南至台北車站9分鐘、往東至大巨蛋透過台北車站轉車只要20分鐘、往東前往台北市政府、信義商圈，或往西至新北市新板特區都只要30分鐘，是設置企業總部的絕佳地點；結合了綠建築、智慧建築，是最好的國際企業總部，「黃仁勳先生，聽到沒有，我們這棟樓最適合做你的企業總部啊！」

台北捷運淡水信義線劍潭站多目標大樓今（24）日動工，將打造一棟地下3層、地上16層的複合式大樓，緊鄰劍潭站。（記者何玉華攝）

台北捷運淡水信義線劍潭站多目標大樓今（24）日動工，將打造一棟地下3層、地上16層的複合式大樓，緊鄰劍潭站。（記者何玉華攝）

台北捷運淡水信義線劍潭站多目標大樓今（24）日動工（白色帳篷處），將打造一棟地下3層、地上16層的複合式大樓，緊鄰劍潭站。（記者何玉華攝）

台北捷運淡水信義線劍潭站多目標大樓今（24）日動工（白色帳篷處），將打造一棟地下3層、地上16層的複合式大樓，緊鄰劍潭站。（記者何玉華攝）

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