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明日南高屏衝36度！ 週四鋒面接近北東轉雨

中央氣象署提供未來各地氣溫趨勢，並在晚間發布高溫燈號，明（15日）在台南市、高雄市、屏東市等地區，恐有36度高溫。（氣象署提供）

中央氣象署提供未來各地氣溫趨勢，並在晚間發布高溫燈號，明（15日）在台南市、高雄市、屏東市等地區，恐有36度高溫。（氣象署提供）

2024/04/14 19:09

〔記者吳柏軒／台北報導〕中央氣象署今晚發布高溫燈號，明（15日）在台南市、高雄市、屏東市等地區，恐有36度高溫；另，明日至周三微弱鋒面影響，大台北地區、東部零星降雨，但週四鋒面結構變好且接近陸地後，將使降雨擴大，也提醒留意各地有午後雷陣雨；金門、馬祖地區到週三前也恐有霧。

中央氣象署預報員張承傳表示，受到台灣北方慢慢形成的微弱鋒面影響，明日到週三之前，環境水氣增多，在大台北地區、東部、東南部等有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，各地也要留意午後的短暫陣雨。

張承傳說，到了週四，鋒面結構變好，並逐漸往台灣陸地接近，水氣增多，且天氣不穩定，導致降雨範圍擴大，在北部、東半部將轉為局部短暫陣雨，中南部午後山區降雨機率也增高。

等到週五、週六之後，鋒面會慢慢離開，各地天氣轉為多雲到晴，但張承傳提醒，台灣附近水氣仍偏多，因此午後在北部、東半部，中部及東部山區等地的下雨機率仍偏高。

溫度方面，未來一週白天偏暖、早晚舒適，東半部高溫27到30度，西半部有機會31到34度。張承傳說，氣象署也持續發布高溫燈號，明天在台南市、高雄市、屏東縣等地區為黃燈，有機會來到36度以上。 另外，金門、馬祖到週三之前容易有霧。午後山區有雨，需留意坍方落石。

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