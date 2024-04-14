今至週二微弱鋒面徘徊影響小 週四鋒面轉強中北部防雷雨

今至週二微弱鋒面徘徊影響小，各地晴時多雲。（資料照）

2024/04/14 09:30

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕昨（13日）微弱鋒面掠過北部，不過接近台灣時都逐漸減弱，影響不大，雨量也偏少，今（14日）偏南風再度北上，中北部沿岸就會回到晴時多雲的天氣，大台北地區則轉為背風側，空品不佳，有一些少量的午後降雨機會，天氣相對不穩定。

天氣風險分析師柯聿寧在「天氣風險 WeatherRisk」臉書表示，今上午較明顯的暖空氣北上，中北部沿岸就會回到晴時多雲的天氣，中南部內陸到山區需留意局部高溫，而大台北地區則稍有不同，下半天偏南風來到北部後，北部轉為背風側，空品仍然比較不佳，午後雲量將明顯增多，而且可持續到晚間，也有一些少量的午後降雨機會，天氣相對不穩定，不過雨勢不致於太大。

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明週一（15日）再度有一波微弱鋒面掠過台灣東北方，上半天受鋒前西南風影響，各地明顯暖熱，午後轉為弱風環境，山區有局部短暫雨機會，東北部雲量仍偏多，晚間到週二（16日）清晨有局部霧或低雲發生機率，預估週二白天仍然受到鋒面殘留的弱風環境影響，中南部維持晴午後山區短暫雨天氣，東北部雲量偏多，午後東南側到東北角附近有局部短暫雨或雷雨機會，預估累積雨量仍不多。

預估週三（17日）偏南風再度增強北上，各地天氣較穩定，北部午後多雲，山區局部零星降雨，中南部有局部高溫機會，週四（18日）鋒面將逐漸接近，週四上午受到鋒前西南風影響，各地偏熱，全台背風面、內陸都有明顯高溫發生機率，預計鋒面較好的結構部分於週四午後到晚間由北部往南移動至中部沿岸，沿途有陣雨或雷雨發生機會，可能伴隨短時較大雨勢或強陣風。

週五（19日）鋒面逐漸減弱，中北部轉北到東北風環境，水氣仍較多一些，天氣多雲到陰，東、北部有短暫雨，溫度轉涼；中南部天氣轉多雲到晴、午後山區局部短暫雨，週六（20日）又回到偏南到西南風增強的環境。

柯聿寧提醒，今天到週二微弱鋒面在台灣北方徘徊，結構弱影響有限，天氣變化還不會太劇烈，但週四這波鋒面比較強，中北部有一小段時間不穩定且可能伴隨較大的雷陣雨的機率，民眾仍需要防範。

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