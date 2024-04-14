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未來一週舒適偏熱達34度 週四鋒面接近降雨增多

中央氣象署14日預報未來一週天氣及降雨，週三（17日）之前降雨不算太多，週四鋒面接近有雨，北部、東半部需留意，各地午後山區易雨也要小心坍方。（氣象署提供）

中央氣象署14日預報未來一週天氣及降雨，週三（17日）之前降雨不算太多，週四鋒面接近有雨，北部、東半部需留意，各地午後山區易雨也要小心坍方。（氣象署提供）

2024/04/14 11:06

〔記者吳柏軒／台北報導〕中央氣象署今（14日）預報，未來一週天氣舒適到溫暖偏熱，到週三（17日）前降雨不算太多，須等週四鋒面接近，才逐漸有雨，各地普遍多雲到晴，迎風面以北部、東半部、中部山區有局部短暫陣雨，另外，午後各地也要留意對流雨，溫度方面，可望來到34度，甚至部分地區如台南、高雄恐36度以上高溫。

氣象署預報員張承傳表示，今日白天天氣穩定，各地多雲到晴，花東地區零星短暫陣雨，午後在東北部、西半部山區有局部短暫陣雨，溫度方面白天溫暖偏熱，在東半部高溫28到31度，西半部31到34度，特別在台南、高雄中午前後有機會來到36度以上高溫，已發布黃色高溫燈號。

降雨方面，週一（15日）到週三在台灣北方海面有鋒面慢慢形成，水氣增多，大台北地區、東部、東南部有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後留意短暫陣雨。

週四18日鋒面逐漸往台灣陸地接近，當天水氣增多，天氣不穩定，北部、東半部轉為局部短暫陣雨，中南部午後山區降雨增高。

週五、週六（19、20日）鋒面慢慢離開，各地多雲到晴，但台灣附近水氣仍偏多，午後北部、東部平地與山區的下雨機率偏高。

溫度方面，未來一週多白天偏暖、早晚舒適，東半部高溫27到30度，西半部有機會31到34度。

今起到週三，金門、馬祖容易有霧。另因天氣變化快，午後山區容易下雨，提醒民眾要留意坍方落石。

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