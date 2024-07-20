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超驚人！超狂手搖店「14人同時上班」 過來人曝：只喝這家

「一沐日」請了14人上班，許多客人還是得排隊等候。（擷取自Threads）

「一沐日」請了14人上班，許多客人還是得排隊等候。（擷取自Threads）

2024/07/20 23:51

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕天氣悶熱，許多民眾就想喝杯手搖飲消暑降溫。一名網友分享，昨天去知名手搖飲店「一沐日」買飲料，結果看似小小的店鋪竟同時有14人在上班，讓原PO忍不住直呼，「也太忙了吧！」。不少網友指出，員工很多還是得排隊等，「基本上每天都很忙，甚至鐵門還沒開，就有客人頂著大太陽在外面排隊」。

網友近日在社群平台Threads發文，去一沐日買飲料，只見店裡一堆員工在忙著做飲料，看幾來相當擁擠，有些人則忙著製作飲料，有些人則協助處理外送訂單，每個崗位上都井然有序，讓原PO驚呼，「真的沒看過一間飲料店同時14個人在弄的」。

貼文曝光，引起網友討論，「桃園夜市那間也這樣，上次去買嚇到了」、「裡面真的有夠擠，一堆人在忙就知道生意多好了」、「我也不喝手搖飲，只有一沐日讓我愛～蕎麥茶無糖+粉粿（這樣喝熱量100初而已～好好喝～」。

有網友分析，「哇，一個員工算3萬的話，每個月有42萬就在人事費用了」。有人回覆，「餐飲業不是這樣算人事管消的，老闆會根據人流時段請人，真正的正職只有少數，其他備料煮東西，弄完就走的算鐘點。」

由 @hungch1ang_ 發佈
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