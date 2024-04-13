3人玩火害家樂福中原店停業 網傳5/15重開張、官方稱未定

家樂福中原店於火災後在門口公告暫停營業相關資訊。（資料照）

2024/04/13 12:07

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市家樂福中原店去年12月3日發生火警後，暫停營業至今，網友12日晚間在臉書社團「我是中壢人」PO文寫道：「家樂福中原店5/15重新營業」，引來其他網友大讚「太棒了」、「終於等到了」，但家樂福總公司公關人員說明，中原店目前仍在整備階段，正評估重新開幕時間中，決定日期後，將會正式對外公告。

去年12月3日，郭姓男子與另2名友人，在家樂福中原店的賣場清潔用品區，持打火機以賣場商品殺蟲劑噴灑助燃，引發大火，造成家樂福超過3億元的損失。中原店於火災後暫時停止營業，至今已超過4個月，平日習慣前往中原店購物的民眾，都須改為前往家樂福內壢店、中壢店購物，讓他們直呼不便。

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網友12日晚間PO文宣告家樂福中原店將於5月15日重新營業，引來其他網友熱烈迴響，或讚「可喜可賀」、或嘆「終於可以又有24小時的家樂福了」，都充滿期待。但家樂福總公司公關人員未證實中原店將於5月15日重新營業的消息，他強調，中原店目前仍在整備階段，正評估重新開幕時間中，暫時不便對外公開說明重新營業時間，待日期確定後，將正式對外公告。

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