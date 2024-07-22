環境部「新紙錢三燒」鼓勵集中燒 南市增設19處紙錢集中箱

環境部長彭啓明（右1）等人今日出席在台灣首廟天壇舉辦「中元普度眉角多．集中普度好安心」宣傳。（記者王姝琇攝）

2024/07/22 12:12

〔記者王姝琇／台南報導〕農曆7月中元普度盛事即將到來，環境部力邀宮廟配合提倡「新紙錢三燒」政策，鼓勵民眾「以功代金」捐款，同時台南市環保局更擴增19處設置紙錢集中箱，讓民眾將普度紙錢就近交付集中燒，期望更有效減少空污。

環境部長彭啓明等人今日出席在台灣首廟天壇舉辦「中元普度眉角多．集中普度好安心」宣傳，鼓勵民眾參與宮廟舉辦的普度法會，並力邀宮廟配合環境部提倡的「新紙錢三燒」政策，同時兼顧環保與傳統信仰，減少空氣污染物排放，改善生活環境品質。

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南市環保局長許仁澤表示，去年於東區示範設置的紙錢集中箱回響熱烈，今年再與全聯福利中心合作擴增據點，包括永康及東區15家門市，以及環保局於東區富強里、自強里、裕聖里及關聖社區活動中心等4處設置紙錢集中箱，歡迎市民將家中普度紙錢就近交付集中燒；後續將長期設置並持續拓點，在初一、十五，初二、十六拜拜時也能多加利用，輕鬆參與環保。

彭部長指出，「新紙錢三燒」指的是「集中燒」、「適量燒」及「替代燒」。「集中燒」即是透過各縣市環保局的收運，將紙錢送至設有空污防制設備的焚化爐或環保金爐焚燒；「適量燒」是鼓勵民眾使用大面額紙錢及高品質紙錢，以從源頭減少焚燒紙錢的量；「替代燒」則是採用以功代金或以米（物）代金等方式，從根本改變燒紙錢的祭祀觀念。

此外，環境部特別推出「您捐款送暖．我替您祈福」配套活動，即日起至8月22日，民眾在4大便利商店事務機完成「以功代金」捐款，即可至環境部活動專頁登錄捐款收據交易序號及姓名，以及最多3位其他親朋好友姓名，環境部將於9月1日至竹林山觀音寺辦理中元普度消災祈福法會，為參與者祈福。

臺灣首廟天壇董事長徐國潤則表示，普度緣自傳統信仰與習俗，主要是祭祀好兄弟，是施恩福報積功德，祈求闔家平安的儀式。但普度有很多「眉角」，現在人以為東西拜得多、紙錢燒得多就能保平安，這次環境部提倡「集中普度」，可在宗教儀式的加持下，得到更好的福報。天壇一直以來就很重視環保祭祀的推廣，這次配合環境部的「新紙錢三燒」，可再減少普度的空氣污染。

環境部指出，近3年紙錢集中燒已達6.8萬公噸，以功代金捐款金額也超過1億6千萬元（估計減少約1500公噸的紙錢焚燒），總計減少近3千公噸的空氣污染物排放量，相當2200輛大型柴油車每年行駛5萬公里的排放。此外目前全國已有9個縣市訂定環保低碳寺廟認證，已有366間寺廟取得認證，較去年成長41.8%，未來仍將持續推動。

臺灣首廟天壇2017年起即開始推廣以米代金。（記者王姝琇攝）

環境部長彭啓明等人今日出席在台灣首廟天壇舉辦「中元普度眉角多．集中普度好安心」宣傳。（記者王姝琇攝）

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