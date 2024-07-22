竹縣民曾建維、翁珮琪夫妻日騎機車2、300公里 攜2子環島認識台灣

新竹縣民曾建維（左）、翁佩琪（右）夫妻日前帶著1雙兒子，從新埔出發，經竹北蓮華寺後開始4天機車環台之旅。（記者黃美珠攝）

2024/07/22 12:02

〔記者黃美珠／新竹報導〕很多家長安排小朋友暑假出國遊歷，新竹縣新埔鎮民曾建維、翁珮琪夫妻卻每天騎機車2、300公里，帶著一雙兒子4天環台1周，作為送給長子的小學畢業禮，也讓小兄弟倆見識更多台灣之美，從小就學著珍惜、寶貝自己的台灣。

最近剛完成這項壯舉的1家4口，「累」、「熱」、「時間太趕」、「還是物理防曬優」是他們一致的體悟，但也「全部都很值得」。

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翁珮琪說，會安排這樣的小學畢業禮，是希望孩子慢慢長大可以認識更多的台灣。再加上大兒子子瑜個性比較容易耽於舒適圈，她期許子瑜可以更勇於挑戰。

另外，現在的孩子出門很多都坐4輪的車，視野難免被框架住了，騎車上路，路上的風光是環場360度的，小朋友會發現框架後的天地是無限寬敞。

曾家在爸爸曾建維曾單車環島的經驗帶領下，首日從新埔出發後先回嘉義娘家，騎乘距離雖僅短短230公里，但沿途一路從新竹、竹南、大甲、鹿港、到彰化王功發電廠，孩子看到一大片小型發電機的壯觀景象，也開啟對綠電的認識。

次日他們連續造訪台灣的極西點、台南市國聖燈塔後，在月世界短暫停留，接著殺到台灣極南的鵝鑾鼻燈塔，晚上夜宿台東知本，風塵僕僕趕了382公里路。

第3天他們造訪完池上伯朗大道，前往瑞穗生態教育館，接著再去參訪號稱台灣最完整日式寺院的吉安慶修院，接著就配合蘇花公路的管制時間北上。

翁珮琪說，在蘇花公路上，他們看到了地震的威力，與大家為了修復公路的努力。

這段路也是他們旅途中最危險和難走的一段，整整花了2個小時才順利通過，一路上大車在身側呼嘯，隨時會有飛砂和走石，但一家人同心、小心遵循現場的指示或人員引導，也算是給小朋友一個難忘的經歷。

第4天先後造訪台灣極北三貂角、極東的富貴角等，轉入淡水老街慶功完才回到溫暖的家。

出發前，翁珮琪設計、寫字，交給這趟環台之旅的「男1號」曾子瑜負責畫：「我畢業了，爸媽弟弟帶我環島」、「機車環島中」等的手拿牌揹在身上一起闖天涯，很多人因此主動趨近幫子瑜加油、給讚，這讓子瑜覺得很意外，完成後也頗有：原來好好做好一件事情「It's really something！」

子瑜說，起初他覺得台灣環島旅遊的人很多，路上他們也看到有人徒步環島中，所以感覺他們用機車環島應該沒什麼，沒想到還是有很多陌生人願意送暖給他。

一路上的風光，他最喜歡台灣的極北點，因為那裏有個老梅迷宮是他一直想去的地方，以前就曾在雜誌上看過，感覺可以跟弟弟子熙一起去裡面玩鬼抓人應該很有趣，實際上也是真的好完，只是「好熱啊！」

弟弟子熙則說，他最喜歡「月世界」，除了買到他喜歡的玩具，那邊的地形也從沒看過，覺得很像2年級上過的月球表面，暑假後開學，他一定會跟同學們分享那裏的特別。

新竹縣民曾建維（左2）、翁佩琪（左3）夫妻日前帶著1雙兒子，從新埔出發，經竹北蓮華寺後開始4天機車環台之旅。（記者黃美珠攝）

新竹縣民曾建維（前左）、翁佩琪（後右）率領兒子子瑜（前中）、子熙（前右）一起用機車環台幫子瑜慶祝小學畢業。（記者黃美珠攝）

新竹縣民曾建維、翁佩琪夫妻用機車環台拓展兒子們對台灣的視野。（翁佩琪提供）

新竹縣民曾建維夫妻用機車環台幫助孩子跳脫框架和舒適圈。（翁佩琪提供）

新竹縣曾家機車環台行中，男主角曾子瑜最愛的新北老梅迷宮，他如願跟弟弟子熙一起在裡面玩「鬼抓人」的遊戲。（翁佩琪提供）

新竹縣曾家機車環台4個極點率先抵達的極西點。（翁佩琪提供 ）

新竹縣曾建維、翁佩琪和兒子們一起在台灣的最北角留下難忘的回憶。（翁佩琪提供）

新竹縣曾家來到台灣的最南方。（翁佩琪提供）

王功發電廠的場景對於北部鄉親來說也很特別。（翁佩琪提供）

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