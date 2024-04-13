私立國中雜費調漲案被否決 私中盟：調薪增加人事費從何來？

私立國中雜費調漲提案被否決，全國私立中學聯盟發聲明，私中盟輪值主席、僑泰高中校長溫順德要求主辦的台南市教育局重新開會討論。（資料照）

2024/04/13 10:59

〔記者林曉雲／台北報導〕私立國中雜費調漲提案被否決，全國私立中學聯盟發聲明要求主辦的台南市教育局重新開會討論，私中盟輪值主席、僑泰高中校長溫順德表示，依國民教育法規定，公私立國中小學生免納學費，私校雜費則向學生收取，大部分用於人事費支出，今（113）年元月起軍公教調薪4％，私校教職員薪資跟著調整，加上近年物價飛漲，私校若不調漲雜費，增加的人事費支出從何而來？

溫順德表示，為反映辦學成本，教育部宣布112學年度第2學期起，私立高中學費調漲4％，但私立國中小並未調整，為維護私校學生受教品質，雲林縣、嘉義縣、嘉義市等3縣市政府，向主辦113學年度「公私立國中小學雜費暨各項代收代辦費收費標準」協調會的台南市教育局提案，建議調升私立國中雜費4％，由目前每學期3萬113元，調整為3萬1318元，漲1205元，台中市教育局代表也附議調漲，但會議主席、台南市教育局副局長王崑源以此案非普遍性需求，未經民主表決程序，擅自裁示不調漲，已違反議事規則，私中盟力主決議無效，要求重新開會討論。

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私中盟另位輪值主席、明道中學校長汪大久指出，私校雖可以向地方政府申請調增雜費，但額度仍有一定限制，也未必會通過，加收費用皆用於助學機制及環境設備維修，無助於解決教職員調薪問題，111學年度雖調整過一次雜費，是反映111年軍公教調薪4％，今年軍公教再調薪4％，私校雜費當然也得跟著調漲，與會的國教署科長竟未表示意見，要求國教署說清楚講明白。

教育部說明，依規定，私立學校收取雜費及各項代收代辦費之自治法規，由地方政府決定，每學年度均由各地方政府輪流主辦召開研商會議，113學年度係輪由台南市政府教育局主辦，雲林縣政府、嘉義縣政府及基隆市政府於會中提案，希望調升私立國中雜費收費上限4％，該提案涉及各地方政府權責，教育部國教署代表於會中表達需多方考量及審慎評估，教育部則將持續關心地方政府協助私校營運情形，以維護學生學習權益。

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