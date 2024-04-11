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花蓮強震造成沿海地表抬升 中大太遙中心：米崙斷層最大達30公分

震後花蓮沿海有顯著的地表抬升變形，其中米崙斷層東側最大變形量約30公分，嶺頂斷層東側變形量約15公分。 （太空及遙測研究中心提供）

震後花蓮沿海有顯著的地表抬升變形，其中米崙斷層東側最大變形量約30公分，嶺頂斷層東側變形量約15公分。 （太空及遙測研究中心提供）

2024/04/11 21:20

〔記者楊綿傑／台北報導〕花蓮發生7.2強震，根據中央大學太空及遙測研究中心的影像，震後花蓮沿海有顯著地表抬升變形，米崙斷層東側沿衛星視角方向，最大變形量約30公分，嶺頂斷層東側變形量約15公分。

地震3日上午7時58分發生後，當日上午10點30分左右，超高解析力Pleiades-1A衛星飛越台灣上空，針對東海岸區域拍攝多幅影像。中央大學太空及遙測研究中心資源衛星接收站接收後緊急處理，於中午前將影像交予國家災害防救科技中心。

中央大學太空及遙測研究中心接收站主持人蔡富安表示，經分析衛星影像後，發現除市區房屋受損傾斜外，太魯閣國家公園周邊山區有大量土石崩塌區域，並堵塞部分河道造成堰塞湖。因影像拍攝時間距災害發生僅約2.5小時，影像中尚可見土石崩落造成之大量揚塵。

太遙中心研究人員獲取雷達衛星影像後，以雷達差分干涉（DInSAR）技術解算地震造成的地表變形。分析結果顯示，地震後花蓮沿海有顯著的地表抬升變形，米崙斷層東側沿衛星視角方向最大變形量約30公分，嶺頂斷層東側變形量約15公分。

中央大學表示，太遙中心的資源衛星接收站，是台灣地區唯一可以接收歐盟空中巴士國防及太空公司 （AIRBUS DS）的SPOT高解析衛星，及50公分超高解析力 Pléiades衛星的直接接收站。並可提供最高25公分解析力的TerraSAR-X 雷達衛星影像，與其他多元光學及雷達衛星影像和加值產品與服務。

而太遙中心研發的多元衛星影像處理系統，可在接收衛星影像後1至2個小時內完成嚴密幾何校正，產製具高精度地理定位的正射衛星影像與其他加值產品，供後續判讀分析與整合應用，提供災害調查分析、防救災決策支援等即時的衛星遙測資料。

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