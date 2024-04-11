花蓮強震》拆天王星大樓或「先救貓」？花蓮縣府這麼說

花蓮縣府表示，會以公共安全為首要，持續進行天王星大樓拆除作業，以免大樓發生意外風險。（記者花孟璟攝）

2024/04/11 19:02

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮強震後傾倒的天王星大樓，今天拆除進入第7天，卻引發「先救災還是先救貓」爭議。對此縣府建設處長鄧子榆強調，任何救援行動都必須以安全為前提，目前只能邊拆邊留意，希望兩週內完成拆除工作。

天王星大樓進行拆除，愛貓人士要求暫停拆除未果，PO文「麻煩大家打電話去罵」，引起大樓主委崩潰說「請大家別只在乎貓」，卻反被愛貓民眾批評。

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花蓮天王星大樓在這次0403地震中，因大樓軟腳前傾半倒，被縣府開出危險建築紅單，並以危及公共安全疑慮，5日開始拆除。建設處長鄧子榆說，天王星大樓預計拆除作業時程為2週。

鄧子榆說，為了救貓，住戶尋找失物、檢方採證，這兩天有稍微延後拆除進度，由於大樓本身軟腳，有公安疑慮，加上今天上午一度發生油管破裂，「拆除過程本身很多風險存在」，必須盡快把工地拆除完畢，目前大樓前後各有1輛大鋼牙同時進行，今天目標是拆完7樓。

他說，貓咪在建物內活動難以掌握動向，雖前兩天有配合誘捕，不過考量建物隨時可能因餘震影響，發生危險，目前是邊拆邊留意，強調「任何救援行動都必須以安全為前提」，因現場警消、拆除施工人員都非常辛苦，作業也必須考量其安全，以盡速拆完為首要。

縣府也指出，影響公安的危險建築紅單戶，目前陸續拆除中，已拆包括天王星、北濱街16、22、24、及6號，博愛街52號，6建築總拆除經費估計約4千到5千萬元，拆除經費由政府負擔。鄧子榆強調，拆除影響公安建物，中央有特別預算來補助拆除經費，希望0403地震也能比照0206模式由中央補助，或由縣府災害準備金支應。

花蓮天王星大樓今天拆除第7天，連日來為救貓，已半倒的大樓一度暫停拆除，住戶飼養的5貓已救出2貓，康老師的貓咪等3貓還未救出，由於拆除持續，愛貓人士ｐｏ文「麻煩大家打電話去罵」，讓大樓主委因因承受巨大壓力崩潰，泣訴「請大家不要只在乎貓」，也要理解災民立場。

康老師的貓咪上午曾現身誘捕籠旁。（民眾提供）

天王星大樓主委向愛貓民眾下跪，希望外界體諒災民立場。（民眾提供）

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