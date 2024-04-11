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花蓮強震》竹縣橋梁檢測完畢 中正大橋啟動維修但通行無虞

新竹縣竹東中正大橋計畫在下週日（14日）完成橋下支撐作業，以利後續維修。（取自竹縣府官網）

新竹縣竹東中正大橋計畫在下週日（14日）完成橋下支撐作業，以利後續維修。（取自竹縣府官網）

2024/04/11 17:18

〔記者黃美珠／新竹報導〕針對花蓮強震後，新竹縣政府工務處所啟動的橋梁檢測工作，已經在週一（8日）完成30座橋梁的檢測，其中把震度達5級的竹北、竹東以及關西3鎮市內的重要橋梁列為重點檢測對象，除竹東中正大橋橋面局部有損傷和位移，廠商已把路面暫鋪防滑鐵片，會在下週日（14日）完成橋下支撐作業，以利後續維修，但不影響目前的通行，請用路人放心。

縣長楊文科表示，工務處在震後立即聯繫橋梁檢測廠商啟動檢查機制，並依規範10日內完成檢查作業，並將資料上傳至橋梁管理系統，同時啟動水利和橋梁構造物加強巡查機制，後續也為持續了解橋梁狀況，加速橋梁修復作業。

縣府工務處表示，中正大橋連接竹北、芎林以及竹東，這次因強震擠壓造成橋面上局部混凝土損傷和路面伸縮縫開裂，週二複檢後發現橋面有些許位移，而其部分吊索疑似也有張力鬆弛情形，經跟專業技師判斷認為不會影響車輛通行安全。

昨天他們已經在現場橋面開裂處鋪設防滑鐵片，另也調派工班進場施作橋下支撐作業，預計下週日就會完成，後續會再維修伸縮縫和復拉吊索，施作期間將佔用河川灘地、河堤便道，目前中正大橋通行無虞。

竹東中正大橋橋面局部有損傷和位移，縣府已委外把路面暫鋪防滑鐵片，目前暫不影響通行。（取自竹縣府官網）

竹東中正大橋橋面局部有損傷和位移，縣府已委外把路面暫鋪防滑鐵片，目前暫不影響通行。（取自竹縣府官網）

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