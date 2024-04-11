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回報厚恩 日本館山市長發起「台灣地震募捐」

日本千葉縣館山市在市役所等4處場所設置募款箱。（日本台灣文化藝術交流會提供）

日本千葉縣館山市在市役所等4處場所設置募款箱。（日本台灣文化藝術交流會提供）

2024/04/11 17:55

〔記者王善嬿／嘉義報導〕花蓮強震造成嚴重災情，日本千葉縣館山市發起「台灣地震募捐」行動，千葉縣館山市長森正一曾2次到訪台灣，他透過日本台灣文化藝術交流會關心花蓮災情並發起募款，回報台灣人民過去的厚恩。

日本千葉縣館山市4月3日到5月31日發起「台灣地震募捐」行動，在館山市役所、渚之驛館山、館山市觀光協會、道之驛綠的農場館山等4處場所設置募款箱。

森正一透過日本台灣文化藝術交流會表示，他在大學時期經歷東日本大地震，今年初能登半島地震，那是他擔任議員時期曾訪問的地區，而台灣人民都給予極大的支援；此外，館山市在2019年遭逢房總半島颱風災害，受到台灣各種幫助，他訪問台灣時，也受到在地人民熱烈歡迎及款待，因此決定發起募款活動，回報台灣人民恩情。

館山市副市長石井博臣說，今年年初能登半島發生地震，3月時，千葉縣也受地震侵襲，希望不會再發生更大的地震；日本和台灣都是災害頻繁發生地區，對此次喪生或失去家園的災民深表同情，面對困難時，日台應該互為鄰里，攜手共度難關，一起堅強，不被地震擊倒。

館山市教育長石井浩己表示，約6年前到台灣時，參觀記錄大地震災害的展覽館，留下深刻印象，讓他對此次地震災害格外關注。日本遭受東日本大震災和颱風災害時，總能立即得到台灣的援助，深表感謝，且他擔任高中校長時，與台灣的5所大學建立了教育合作關係，多次線上交流學習，也曾與館山市的小學及中學，開展以藝術活動為核心的互動，因此他全力支持館山市長發起的捐款活動，希望能出一份力。

日本台灣文化藝術交流會長蔡欣珊表示，館山市自前市長金丸謙一開始，與台灣結緣，去年嘉義市、館山市還首次舉行學校聯合美術展，嘉義市台灣茶文化協會創會會長林翠華，也曾帶著嘉義茶藝師到館山市推廣阿里山台灣茶。花蓮強震發生當天，館山市立即發起募款，待5月31日募款結束，將協助館山市捐款給花蓮災區災民。

日本千葉縣館山市長森正一發起台灣地震募捐行動。（日本台灣文化藝術交流會提供）

日本千葉縣館山市長森正一發起台灣地震募捐行動。（日本台灣文化藝術交流會提供）

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