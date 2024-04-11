花蓮強震》和仁中和礦場依異味和蒼蠅盤旋位置搜救 天候不佳15:30撤退

花蓮強震造成太魯閣等山區多處崩塌，位於花蓮縣秀林鄉和仁地區的中和礦場在地震後原本的採礦便道全部被震毀形成陡峭的山壁，消防局透過重機具開出之字型便道上山。（花蓮縣消防局提供）

2024/04/11 15:43

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮強震造成太魯閣等山區多處崩塌，位於花蓮縣秀林鄉和仁地區的中和礦場蕭姓男子至今仍失聯當中，前幾天搜救人員有定位聞到屍臭位置，但由於現場地勢崎嶇、落石不斷前進困難，今天上午由重機具逐步開路上山，截至下午已經前進到距離熱區位置約700公尺，但山上已經起霧無法繼續前進，將等到明天再繼續。

花蓮縣消防局指出，針對秀林鄉和仁礦區中和礦場1司機失聯，今早出動13人包括警消6人、礦區人員7人、3部怪手，由副大隊長指揮，重機具沿著山壁開路腰繞到山頂，持續於熱區開挖並搜索；另外秀林鄉砂卡礑步道2外籍人士失聯搜尋方面，則是出動警消10人、義消5人、1搜救犬、5怪手，由大隊長指揮，持續於熱區開挖並搜索。

請繼續往下閱讀...

搜救人員7日就先採取徒步的方式搜索，定位出有屍臭跟蒼蠅的熱區，但現場石頭都跟轎車一樣大，無法用人力處理，因此配合調度重機具，從下往上逐步開闢之字型便道逐步往上，但由於前幾天餘震不斷，加上下午3點過後就雲霧圍繞，增加搜救的困難，其中曾一度想要找礦物局用爆破的方式爆開巨石，昨天找來相關人員評估。

和仁分隊長廣文賢說，從峽谷下面慢慢往上推進，熱區約在第五層位置，今天的部份怪手已經繞路通過巨石路段，前進到第四層，怪手及搜救人員預估已經進入距離熱點不到一公里的距離，爆破巨石的部份，目前已不在消防局的考量計畫中。

花蓮強震造成太魯閣等山區多處崩塌，位於花蓮縣秀林鄉和仁地區的中和礦場地震後原本的採礦便道全部被震毀形成陡峭的山壁，搜救人員每天都到場嘗試接近熱區。（花蓮縣消防局提供）

花蓮強震造成太魯閣等山區多處崩塌，位於花蓮縣秀林鄉和仁地區的中和礦場地震後原本的採礦便道全部被震毀形成陡峭的山壁。（花蓮縣消防局提供）

花蓮強震造成太魯閣等山區多處崩塌，位於花蓮縣秀林鄉和仁地區的中和礦場地震後全變形。（花蓮縣消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法