花蓮強震》和仁中和礦場依異味和蒼蠅盤旋位置搜救 天候不佳15:30撤退
2024/04/11 15:43
〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮強震造成太魯閣等山區多處崩塌，位於花蓮縣秀林鄉和仁地區的中和礦場蕭姓男子至今仍失聯當中，前幾天搜救人員有定位聞到屍臭位置，但由於現場地勢崎嶇、落石不斷前進困難，今天上午由重機具逐步開路上山，截至下午已經前進到距離熱區位置約700公尺，但山上已經起霧無法繼續前進，將等到明天再繼續。
花蓮縣消防局指出，針對秀林鄉和仁礦區中和礦場1司機失聯，今早出動13人包括警消6人、礦區人員7人、3部怪手，由副大隊長指揮，重機具沿著山壁開路腰繞到山頂，持續於熱區開挖並搜索；另外秀林鄉砂卡礑步道2外籍人士失聯搜尋方面，則是出動警消10人、義消5人、1搜救犬、5怪手，由大隊長指揮，持續於熱區開挖並搜索。
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搜救人員7日就先採取徒步的方式搜索，定位出有屍臭跟蒼蠅的熱區，但現場石頭都跟轎車一樣大，無法用人力處理，因此配合調度重機具，從下往上逐步開闢之字型便道逐步往上，但由於前幾天餘震不斷，加上下午3點過後就雲霧圍繞，增加搜救的困難，其中曾一度想要找礦物局用爆破的方式爆開巨石，昨天找來相關人員評估。
和仁分隊長廣文賢說，從峽谷下面慢慢往上推進，熱區約在第五層位置，今天的部份怪手已經繞路通過巨石路段，前進到第四層，怪手及搜救人員預估已經進入距離熱點不到一公里的距離，爆破巨石的部份，目前已不在消防局的考量計畫中。