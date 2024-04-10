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屏東三大日音樂節接棒台灣祭登場 4/12起交通管制

屏東三大日音樂節12日起在屏東市舉行。（屏東縣政府提供）

屏東三大日音樂節12日起在屏東市舉行。（屏東縣政府提供）

2024/04/10 18:53

〔記者葉永騫／屏東報導〕墾丁台灣祭落幕，屏東三大日音樂節12日起連接3天接棒在屏東縣立體育館前草地接棒演出，屏東縣政府指出，三大日音樂節以流行音樂演出為主，今年卡司堅強眾星雲集，14組藝人輪番上陣，包括温嵐、張震嶽、魏如萱等歌手，屏東市仁愛路、公園路、勝利路則進行交通管制，民眾最好避開。

屏東三大日音樂節邁入第7年，是屏東知名音樂季品牌活動，第一天有温嵐、卓文萱、魏如昀、蔡旻佑、李子森；第二天有張震嶽、芒果醬、麋先生、原子邦妮，第三天魏如萱、Ozone、黃玠瑋 、吳獻以及以「想和你看五月的晚霞」在網路爆紅的陳華等藝人，都是深受樂迷引頸期盼的超強卡司。

除了音樂演出外，13、14日2天，屏東三大日音樂節與知名市集品牌「雄店市集」合作規劃「春天音樂市集」，有古著老物、原創設計、職人手作、風格選品，還有各式美食佳餚，歡迎大小朋友一同聽好歌、逛市集、吃美食，享受屏東春天的音樂盛典。

三大日音樂節活動人潮預估湧入上萬人，警方12日晚上10點起到14日清晨5點屏東市仁愛路（勝利東路至公園路段）封路，更多活動詳情請上屏東三大日音樂節活動官網屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書查詢。

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