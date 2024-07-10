台糖「冰糖奇緣」夏令營善糖登場 滿室黑糖香

冰糖奇緣夏令營登場，小朋友圍觀炒黑糖的過程，現場香氣四溢。（記者吳俊鋒攝）

2024/07/10 10:41

〔記者吳俊鋒／台南報導〕由台糖公司台南區處主辦的第7屆「冰糖奇緣」夏令營，今起在善化糖廠舉行，3天的動靜態課程，要讓小朋友成為製糖知識通，開幕儀式後，現場示範傳統的炒黑糖，香氣四溢，先給孩子們帶來味覺的震撼教育。

冰糖奇緣夏令營以糖為主題，藉由導覽解說與親身體驗等活動方式，讓學子們進一步了解糖廠的運作模式，也深度認識台灣這項傳統產業的發展歷程。

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台糖也連續6屆與善化區公所、南臺科技大學等合作推動夏令營，今年有50位小朋友參加，一樣是開放報名後隨即額滿，迴響熱烈。

今年的營隊，除了維持「糖」特色，以及糖廠與善化的在地歷史等課程之外，還有善糖文化園區內的曲水流觴體驗活動、機智動腦的團康遊戲、手作棉花糖與炒黑糖教學，內容豐富。

開幕典禮在善化糖廠活動中心舉行，台糖台南區處長劉錦桂主持，善化代理區長方澤心也到場，勉勵孩童。

今年的營隊也特地導入了「誠信教育」、「公民參與」與「循環經濟」等課程，更加多元，培養孩子們的廉潔品德、思辨能力，以及對全球氣候變遷的重視。

台糖公司與善化公所希望持續讓冰糖奇緣能成為當地每年夏天不可錯過的暑假活動，且讓大小朋友對糖業文化更進一步喜愛。

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