老店芋頭冰棒一咬驚見「大蟑螂」 情侶衝回家吐出巨腳......

民眾在超商買了糕餅老店推出的芋頭冰棒，居然吃到一隻大蟑螂的腳。（本報合成，擷取自爆料公社）

2025/02/20 11:11

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕基隆某老字號糕餅店以芋頭系列產品聞名，其推出的「芋角奶蓋雪糕」深受芋頭控歡迎。然而，近日有民眾驚爆，自己買的冰棒內竟藏有一隻大蟑螂，咬了一口才發現，讓他當場崩潰，事後更直呼「不敢再吃冰了」。

一名網友在「爆料公社」發文表示，跟女友去超商取貨時，身為芋頭愛好者的他看到這款冰棒，便興奮地買來嘗鮮，回家後一進電梯就拆開冰棒包裝，先讓女友試吃一口，對方還稱讚「很香，芋頭味很濃」，但當他也咬了一口時，赫然發現竟有一隻大蟑螂！

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他驚恐地形容，「當下我真的還沒回過神來，想說這不是芋頭冰棒嗎？怎麼裡面會有核桃？」但仔細一看，竟是蟑螂的頭從冰棒內露出，當下立刻與女友對視確認，讓他實在不敢相信。更崩潰的是，他們已經各吃一口，卻因為電梯裡有其他人，不敢當場吐出來，只能忍著噁心感一路等電梯慢慢上樓，直到回家後衝進廁所吐。

原PO原本慶幸自已可能沒有咬到蟑螂，因為「冰螂」看起來還很完整，但當他吐出來檢查時，卻發現已咬斷一條腿了，讓他不禁直呼「真的是噁到爆，平常食物偶爾有小蟑螂就算了，這麼大隻還是完全體，真的是頭一次看到，不敢吃冰了」

貼文曝光後引發熱議，網友們紛紛留言表示「遇見你真好，冰袋包裝上已經取名了」、「這是最新口味蟑螂芋頭」、「超大隻欸好可怕」、「想到那一整鍋的芋頭泥都是強哥的澡堂……」、「我本來要留言超好吃我的愛……然後我看到我最怕的蟑螂」。

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