授權代工冰棒出包驚見蟑螂 基隆百年老店「連珍」下架商品致歉

民眾購買基隆百年老店品牌連珍授權製作的冰棒，卻發現裡面有隻蟑螂。（擷取自臉書）

2025/02/20 12:38

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基隆老店「連珍」聯名冰棒一咬驚見「大蟑螂」 情侶衝回家吐出巨腳......

〔記者盧賢秀／基隆報導〕有消費者爆料買了基隆市知名百年糕餅店「連珍」授權的芋頭冰棒，咬了一口卻發現有1隻蟑螂，口中的冰品還咬斷一條腿了，覺得很噁心。店家表示，該冰棒是品牌授權工廠製作，今天早上積極跟消費者連絡，對消費者造成不舒服的感覺感到抱歉，也會給消費者適當的補償。

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吳先生今在網路社群爆料指出，昨天跟女友在某超商冰櫃看見芋頭冰棒，身為芋頭控的他一定要買來嘗鮮，在電梯門口便迫不及待想趕快吃到芋頭冰棒，他聞到芋頭的香氣及冰霜令人垂涎欲滴，他的女友咬了第一口說芋頭香味很濃，他也咬了一口，沒想到出現了一個很衝擊的畫面，一隻蟑螂的頭在冰棒上，實在很不敢相信。

吳姓民眾說，一出電梯回到家馬上衝到廁所就將冰品吐出來，發現已經咬斷1條腿，覺到很噁心，食物裡有這麼大隻蟑螂、還是全體的，真的是頭一次，心中留下陰影。

連珍的行銷總監郭克伶表示，她要跟消費者說聲抱歉，讓他在使用冰品時候受到驚嚇。她們一早就跟代工廠和消費者積極連絡，對消費者造成不舒服的感覺，會給他適當的一個補償。

郭克伶表示，該冰品是品牌授權，在通路上銷售，主要是增加產品的多元化，他們並沒有製造也沒在店裡販售，當初在尋找代工廠時一定要有工廠證明、通過iso和haccp等相關認證的工廠，他們現勘廠房確實有合格認證，他們都有簽約，出現任何的問題，代工廠要負全責。

業者表示，從這件事得到了一個經驗，雖然商品是品牌授權，但是在製造方面對供應商要更加的注意。

連珍糕餅授權廠商日亞特選名物今天上午也發出新聞稿，表示該項冰品是該公司委由代工廠生產，目前已經進行預防性下架處理，同批號產品並沒有其他異物，但目前尚未取得客訴的產品，無法判讀造成產品異常的原因。該公司強調，此次事件讓消費者深感不安感到抱歉，日後對商品生產過程及廠區環境會進行更嚴密的管理，以杜絕類似事件的發生。

基隆連珍行銷總監郭克伶表示，冰棒是授權工廠製作，但對消費者受到驚嚇感到抱歉，會給消費者適當的補償。（記者盧賢秀攝）

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