為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    授權代工冰棒出包驚見蟑螂 基隆百年老店「連珍」下架商品致歉

    民眾購買基隆百年老店品牌連珍授權製作的冰棒，卻發現裡面有隻蟑螂。（擷取自臉書）

    民眾購買基隆百年老店品牌連珍授權製作的冰棒，卻發現裡面有隻蟑螂。（擷取自臉書）

    2025/02/20 12:38

    相關新聞請見

    基隆老店「連珍」聯名冰棒一咬驚見「大蟑螂」 情侶衝回家吐出巨腳......

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕有消費者爆料買了基隆市知名百年糕餅店「連珍」授權的芋頭冰棒，咬了一口卻發現有1隻蟑螂，口中的冰品還咬斷一條腿了，覺得很噁心。店家表示，該冰棒是品牌授權工廠製作，今天早上積極跟消費者連絡，對消費者造成不舒服的感覺感到抱歉，也會給消費者適當的補償。

    吳先生今在網路社群爆料指出，昨天跟女友在某超商冰櫃看見芋頭冰棒，身為芋頭控的他一定要買來嘗鮮，在電梯門口便迫不及待想趕快吃到芋頭冰棒，他聞到芋頭的香氣及冰霜令人垂涎欲滴，他的女友咬了第一口說芋頭香味很濃，他也咬了一口，沒想到出現了一個很衝擊的畫面，一隻蟑螂的頭在冰棒上，實在很不敢相信。

    吳姓民眾說，一出電梯回到家馬上衝到廁所就將冰品吐出來，發現已經咬斷1條腿，覺到很噁心，食物裡有這麼大隻蟑螂、還是全體的，真的是頭一次，心中留下陰影。

    連珍的行銷總監郭克伶表示，她要跟消費者說聲抱歉，讓他在使用冰品時候受到驚嚇。她們一早就跟代工廠和消費者積極連絡，對消費者造成不舒服的感覺，會給他適當的一個補償。

    郭克伶表示，該冰品是品牌授權，在通路上銷售，主要是增加產品的多元化，他們並沒有製造也沒在店裡販售，當初在尋找代工廠時一定要有工廠證明、通過iso和haccp等相關認證的工廠，他們現勘廠房確實有合格認證，他們都有簽約，出現任何的問題，代工廠要負全責。

    業者表示，從這件事得到了一個經驗，雖然商品是品牌授權，但是在製造方面對供應商要更加的注意。

    連珍糕餅授權廠商日亞特選名物今天上午也發出新聞稿，表示該項冰品是該公司委由代工廠生產，目前已經進行預防性下架處理，同批號產品並沒有其他異物，但目前尚未取得客訴的產品，無法判讀造成產品異常的原因。該公司強調，此次事件讓消費者深感不安感到抱歉，日後對商品生產過程及廠區環境會進行更嚴密的管理，以杜絕類似事件的發生。

    基隆連珍行銷總監郭克伶表示，冰棒是授權工廠製作，但對消費者受到驚嚇感到抱歉，會給消費者適當的補償。（記者盧賢秀攝）

    基隆連珍行銷總監郭克伶表示，冰棒是授權工廠製作，但對消費者受到驚嚇感到抱歉，會給消費者適當的補償。（記者盧賢秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播