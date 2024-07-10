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嘉油鐵馬道施工優化愈夜愈美 新增3座公廁10月開放

嘉義市辦理嘉油鐵馬道優化工程，新民路站嶄新入口廣場已經開放。（圖由嘉義市政府提供）

嘉義市辦理嘉油鐵馬道優化工程，新民路站嶄新入口廣場已經開放。（圖由嘉義市政府提供）

2024/07/10 10:52

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府分3階段辦理「嘉油鐵馬道光環境與休憩節點提升計畫工程」，第1階段世賢路站至民生南路站，以及第二階段民生南路站至新民路站已完工，夜間點燈愈夜愈美；新增3座公廁因工序繁雜，預計10月才開放使用。

市府觀光新聞處長張婉芬表示，嘉油鐵馬道優化工程獲交通部觀光署核定6000萬元，其中中央補助款3787萬元、地方配合款2213萬元，施作全線夜間照明、人行空間、護欄、休憩廣場優化及新設公廁等工項。

張婉芬表示，第一階段、第二階段已完工都已陸續開放民眾使用，尤其第二階段不只將新民路站入口廣場重新規劃，還強化節點照明與整體光環境氛圍，重塑拱門廊架，廊架兩側還設置有1943年溶劑廠支線通車行駛的日製B2蒸汽機車頭、1989年美國PLYMOUTH製造的D3柴油機車頭等火車頭圖騰，讓民眾重溫油鐵支線輝煌歷史。

張婉芬說，目前施作第三階段南京路站至紅瓦厝站工程，預計8月初開放通行；南京路站涼亭旁、重慶一街涼亭旁與道將圳站旁，包含男廁、女廁及無障礙暨親子公廁，預計於10月開放使用。

嘉油鐵馬道第二階段工程，採用沁涼水波紋燈營造特色光環境。（圖由嘉義市政府提供）

嘉油鐵馬道第二階段工程，採用沁涼水波紋燈營造特色光環境。（圖由嘉義市政府提供）

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