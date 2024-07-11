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真的假的？超衰白化灰熊被誤認北極熊 傳5度被送到北極⋯⋯

網傳加拿大一頭患有白化症的灰熊，被動保人士誤認為是北極熊，特地將牠送到北極，害牠不得不在異鄉克難生存。（圖翻攝自X平台）

網傳加拿大一頭患有白化症的灰熊，被動保人士誤認為是北極熊，特地將牠送到北極，害牠不得不在異鄉克難生存。（圖翻攝自X平台）

2024/07/11 00:25

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網傳加拿大有一頭患有白化症的灰熊，因其毛色被動保人士誤認為是北極熊，特地展開「救援」將牠送到北極，害牠不得不在異鄉克難生存，最後是在北極駐點的野生動物專家發現牠根本不是北極熊，輾轉送回原棲息地，令人哭笑不得的經歷讓這頭灰熊爆紅。近日有外媒報導，這頭可憐灰熊被送回家後，又數度被誤認是北極熊，近3年被送到北極5次！

根據《印度時報》報導，本身罹患白化症的灰熊「喬伊」（Joey），首次於2021年在加拿大一處樹林中被發現，因為其白色的皮毛，讓動保人士誤會牠是誤闖到加國樹林的北極熊，出於擔憂，將喬伊麻醉後空運送到北極。喬伊清醒後，發現自己身處在一個完全陌生的環境，不只很難在寒冷的水域中捕魚、狩獵，而且還經常被體形更大的北極熊本尊追趕，可儘管面臨挑戰，喬伊還是努力在北極生存。

不久後，在北極的野生動物專家發現，喬伊根本不是北極熊，經過一番調查，得知牠其實是一隻來自加拿大的白化灰熊，並用直升機將牠送回真正的家鄉。不過喬伊2022年又被另一群保育人士誤認是北極熊，又一次被迫離開家鄉到北極，就這樣在接下來的幾年時間，喬伊多次往返於北極，短短3年就去了5次，牠令人哭笑不得的故事也被廣傳，被網友笑稱是「世界上最不幸的熊」。

不過上述內容並未經過任何官方單位證實。「事實查核實驗室」早於2022年發布查核報告指出，相關網傳內容並未提供資料來源，也沒有任何具體細節可以查證，僅使用不同紀錄片的畫面及圖庫照片剪接，因此認定為「不可信」。

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