超音波競賽44支隊伍較勁 嘉基奪冠

超音波競賽考驗團隊合作，還有緊急處置的專業能力。（嘉義基督教醫院提供）

2024/07/10 10:59

〔記者王善嬿／嘉義報導〕超音波是醫學不可缺少的診斷利器，還被譽為急診醫師的第三隻眼，2024年第23屆國際急診醫學會議舉辦超音波競賽，共有23國、44支隊伍同場較勁，嘉義基督教醫院急診醫學部團隊奪下冠軍，展現專業。

嘉基表示，國際急診醫學會議是世界最大急診學術會議，國內外超過2500名專家學者參加，嘉基急診醫學部醫師鄭凱元領軍參加超音波競賽，憑著經驗醫療過程中運用超音波影像醫學與急診醫學，以快速、準確、安全，在各方好手同台競技的賽事中奪得冠軍。

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急診部醫師張家碩說，比賽共分4輪，採分組淘汰制，包括觀看影片選擇以高分隊伍晉級；兩人合作，一人使用超音波在水中掃描公仔，另一人則從照片中選出正確的公仔；翻牌看超音波卡片，選取相對應的診斷並在標準病人模型上實際操作掃描；快速搶答前兩名高分隊伍PK賽，針對模擬情境題目，在有限時間內對外傷病人超音波診斷，以及穩定生命徵象的急救處置，其中包括心包膜填塞的處理、使用超音波引導放置靜脈留置針，以及進行氣切定位，完成所有步驟後，領先透過超音波引導觸碰凝膠中的電線，讓天燈上升並亮起者獲勝。

張家碩說，此次比賽，要在時間壓力與高強度競爭環境下迅速做出決策，還要有效地分配、執行任務，團隊合作與協調是關鍵，此次勝利不只對技術的認可，也證明團隊在壓力下仍能保持專注與效率。

嘉基急診醫師團隊參加今年超音波競賽拿下冠軍。（嘉義基督教醫院提供）

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