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美中比一比 皮尤民調：高收入國家僅新加坡人偏好中國

美國形象在多數國家優於中國，表明北京試圖在全球範圍內贏得人心的努力，還有很長的路要走。圖為拜登（左）與習近平（右）在G20峰會期間會面。（法新社資料照）

美國形象在多數國家優於中國，表明北京試圖在全球範圍內贏得人心的努力，還有很長的路要走。圖為拜登（左）與習近平（右）在G20峰會期間會面。（法新社資料照）

2024/07/11 07:41

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國「皮尤研究中心」（Pew Research Center）對全球35個高收入和中等收入國家展開民調，結果顯示美國的形象在多數國家優於中國。這表明北京試圖在全球範圍內贏得人心的努力，還有很長的路要走。

據《彭博》報導，皮尤研究中心本週二（9日）公布調查結果顯示，在18個高收入國家中，對美國持正面看法的人數是對中國持正面看法人數的2倍多，其中波蘭、日本、美國和南韓的差距最為明顯。17個中等收入國家中，對中美兩國的看法則不相上下。

這項調查結果週二出爐，當天北大西洋公約組織（NATO）領導人正齊聚華盛頓舉行峰會，討論俄烏戰爭，也表達對中國的擔憂。在華府和北京競爭加劇之際，北約將深化與4個印太夥伴日本、南韓、澳大利亞和紐西蘭的合作關係，反擊北京不斷擴大的影響力。

中等收入肯亞、巴西等10國偏好美國

《彭博》指出，北京試圖削弱美國的全球影響力並拉攏開發中國家，本次調查結果對中國而言，既是挑戰也是機會。

儘管中等收入國家民眾對中國頗有好感，但在迦納、肯亞、巴西和秘魯等10國，美國顯然更受歡迎，中國近年來與上述國家的關係日益密切。

總體而言，受訪國家中約有61%的成年人對美國抱持好感；對中國持好感的成年人比例為56%。

18富裕國對中國和習近平看法較負面

新加坡是唯一一個成年人更喜歡中國而不是美國的富裕國家。在中等收入國家中，馬來西亞、土耳其、突尼西亞和孟加拉對中國的看法，也比對美國更為正面。

對於美國總統拜登（Joe Biden）、中國國家主席習近平在全球事務中採取正確行動的能力，中等收入國家對兩人的信心相近。

相比之下，18個富裕國家對中國和習近平的看法較為負面，只有24%的人對中國持正面看法，對美國持正面看法的人佔53%。此外，只有17%的人對習近平有信心。

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