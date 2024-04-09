為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

北台灣今轉涼！ 南部高溫上看30度

因東北季風涼空氣影響，北部、東北部及東部天氣較涼。（資料照）

因東北季風涼空氣影響，北部、東北部及東部天氣較涼。（資料照）

2024/04/09 06:40

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今（9）日受東北季風影響及華南雲雨區東移，天氣仍不穩定，中部以北、東半部及南部山區雲量較多並有局部短暫陣雨，不定時有降雨，南部平地以多雲為主，雨勢較為零星。

各地氣溫方面，因東北季風涼空氣影響，北部、東北部及東部天氣較涼。清晨北部、宜花地區低溫約17至19度，台東及中南部地區20至24度，預測白天北部、東半部高溫約21至24度，中南部高溫仍維持28至30度。

空氣品質部份，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「普通」等級；馬祖為「橘色提醒」等級。

週三（10日）東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼。位於迎風面的東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，大台北地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

週四（11日）起東北季風減弱，風向漸轉偏東風，北部及東北部氣溫回升。週四、週五（11日、12日）東半部地區及北部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，氣溫逐日回升，西半部天氣暖熱。

週六至下週一（13日至15日）風向轉為東南至偏南風，東半部有局部短暫陣雨，西半部山區午後則有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
18 ~ 20 21 ~ 26 25 ~ 29 20 ~ 22

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
鋒面影響今各地仍有雨 明北台灣氣溫下降明顯轉涼
2024/04/08 09:34

鋒面影響今各地仍有雨 明北台灣氣溫下降明顯轉涼
週二天氣持續不穩！ 週四水氣少「開始較熱了」
2024/04/08 18:30

週二天氣持續不穩！ 週四水氣少「開始較熱了」

科技新門戶現身 高鐵左營站輕豪宅夯
東北季風影響 週二北東較涼、多地有雨
2024/04/08 22:48

東北季風影響 週二北東較涼、多地有雨
今中部以北有雨！北台灣、東部明起轉涼
2024/04/08 06:57

今中部以北有雨！北台灣、東部明起轉涼

海洋狂想曲 高雄港都熱鬧開幕
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播