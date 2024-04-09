北台灣今轉涼！ 南部高溫上看30度

因東北季風涼空氣影響，北部、東北部及東部天氣較涼。（資料照）

2024/04/09 06:40

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今（9）日受東北季風影響及華南雲雨區東移，天氣仍不穩定，中部以北、東半部及南部山區雲量較多並有局部短暫陣雨，不定時有降雨，南部平地以多雲為主，雨勢較為零星。

各地氣溫方面，因東北季風涼空氣影響，北部、東北部及東部天氣較涼。清晨北部、宜花地區低溫約17至19度，台東及中南部地區20至24度，預測白天北部、東半部高溫約21至24度，中南部高溫仍維持28至30度。

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空氣品質部份，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「普通」等級；馬祖為「橘色提醒」等級。

週三（10日）東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼。位於迎風面的東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，大台北地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

週四（11日）起東北季風減弱，風向漸轉偏東風，北部及東北部氣溫回升。週四、週五（11日、12日）東半部地區及北部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，氣溫逐日回升，西半部天氣暖熱。

週六至下週一（13日至15日）風向轉為東南至偏南風，東半部有局部短暫陣雨，西半部山區午後則有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 18 ~ 20 21 ~ 26 25 ~ 29 20 ~ 22

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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