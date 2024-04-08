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今中部以北有雨！北台灣、東部明起轉涼

今日中部以北及宜蘭地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨。（資料照）

今日中部以北及宜蘭地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨。（資料照）

2024/04/08 06:57

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今（8）日受鋒面影響，天氣仍不穩定，中部以北及宜蘭地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨。氣溫方面，北部及宜、花高溫約24至27度，中南部及台東高溫約29至33度，各地低溫約21到25度。

空氣品質部分，各地水氣仍偏多，迎風面擴散條件佳，南部位於下風處，污染物稍易累積；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

週二（9日）東北季風增強，北部及東半部天氣稍轉涼。中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。週三（10日）東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，迎風面的北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

週四（11日）起東北季風減弱，風向漸轉偏東風，北部及東北部氣溫回升。週四、週五（11日、12日）東半部地區及北部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，氣溫逐日回升，西半部天氣暖熱。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
20 ~ 23 23 ~ 28 25 ~ 31 22 ~ 26

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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