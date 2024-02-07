02/07 各報重點新聞一覽

衛福部昨天公布北部醫學中心醫院評鑑結果，台北區評定十家，比現在的家數額外增加兩家，分別是台北慈濟醫院、部立雙和醫院。（台北慈濟醫院提供）

2024/02/07 08:22

自由時報

再增3家 北部醫學中心達12家

衛福部昨天公布北部醫學中心醫院評鑑結果，台北區評定十家，比現在的家數額外增加兩家，分別是台北慈濟醫院、部立雙和醫院；北區則因為區域人口增加，新增台大醫院新竹分院，等於北部地區新增三家醫學中心級的醫院，總計十二家。

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19癌別NGS檢測納健保 最高給付3萬元

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次世代基因定序（NGS）是可評估癌症用藥或骨髓移植的檢測，衛福部健保署長石崇良表示，專家會議昨初步定案適用十九種癌別，定額給付三方案一萬至三萬點（採浮動點值，每點約○．九至○．九八元），也就是患者可省下的錢，但個人可視狀況再補差額擴增檢測位點，粗估每年受惠超過三萬人，預算八、九億元，最快五月上路。

詳見19癌別NGS檢測納健保 最高給付3萬元。

警12天破34詐團 逮189人 查扣逾3億不動產及3千多萬現金

假投資詐騙是現今件數最多、財損最高的騙案類型，也是警政署全力打詐的重中之重，經責成刑事局「情資研析專責中心」研析情資後，大動員展開一波為期十二天的「斷投專案」行動，搗破竹聯幫弘仁會大哥等組成的卅四個詐騙集團，逮捕一八九人，查扣土地房產等不動產價值逾三億元、現金三千四百多萬元，還從黑幫據點抄出兩把制式、兩把改造共四把手槍，及一○七發子彈，有廿九名主嫌遭收押偵辦。

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聯合報

醫院評鑑公布 醫學中心「增額」3家

全國十九家醫學中心家數已維持廿多年，昨天打開上限，衛福部公布台北區、北區等醫學中心評鑑結果，台北區新增兩家，目前為準醫學中心的台北慈濟、雙和醫院均晉升醫學中心，而北區則新增新竹台大分院，三月一日起生效，屆時全國將有廿二家醫學中心。

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台積熊本二廠拍板 年底動土

晶圓代工龍頭台積電昨天舉行董事會，拍板將與日本的合作夥伴，於熊本興建第二座十二吋晶圓廠，新廠將一如預期切入七奈米及六奈米先進製程，這將是台積電繼在美國亞利桑那州之後，於日本再打造另一個先進製程生產據點。台積電規畫熊本二廠今年底興建、二○二七年底營運，合計兩座晶圓廠的投資總額將超過兩百億美元（約台幣六二七○億元）。

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中國時報

盧秀燕嗆中央 顧廠商不顧人民

台中市府與衛福部食藥署6日同步就台糖安心豚梅花豬冷凍肉片是否含有瘦肉精西布特羅，啟動雙軌複驗，雙方都預估今日就會有結果。衛福部次長王必勝數度表示，曾一再提醒台中市府要審慎處理，「不要急著公布」。台中市長盧秀燕6日回嗆，維護食安「寧嚴勿鬆、寧快勿慢」，不在第一時間警示人民，難道要犧牲民眾健康，等廠商慢慢申覆再公布嗎？到底是人民重要還是廠商利益重要？

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醫學中心增3家 逾萬病人傷荷包

衛福部6日宣布，台北慈濟、雙和及新竹台大分院等3家區域醫院，升格為醫學中心。3家醫院每日門急診就診人數約1萬多人，3月1日起，民眾的門診部分負擔將從240元增至420元，調漲75％，民眾不滿，「看同一個醫生，卻要被多收180元，憑什麼！」民間監督健保聯盟發言人滕西華痛批，「衛福部為了政治利益，卻懲罰民眾！」

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衛福部健保署長石崇良表示，專家會議昨初步定案，次世代基因定序檢測適用十九種癌別，定額給付三方案一萬至三萬點。（資料照）

刑事局舉辦「斷投專案」成果記者會，局長周幼偉聽取個案簡報。（記者邱俊福攝）

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