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維護道路清潔 台中環保局建置「易落葉、落花」資訊地圖

阿勃勒雖美，一旦花謝卻苦了清潔隊員。（市府提供）

阿勃勒雖美，一旦花謝卻苦了清潔隊員。（市府提供）

2024/06/17 09:52

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣四季如春，每一季都會有路樹開花，也會有大片落葉，路面花瓣及落葉都容易造成機車行駛打滑；為保障機車族的行車安全，台中市政府環保局建置「台中市行道樹「易落葉、落花、落果路段」，轄區清潔隊維護資訊地圖」，有助於清潔隊掌握落葉掉落期加強清掃維護。

環保局表示，每年5、6月為阿勃勒盛開時期，中西區清潔隊轄區梅川東路、梅川西路綠園道種植阿勃勒，5月初花季開始即陸續下起黃金雨，清潔人員平時清掃該路段只需半天時間，現在花季期間每日上午、下午都需清掃；近日下雨花瓣沾黏在路面，清掃更加不易，平常清掃道路的掃把大約2至3個星期更換一次，阿勃勒花季大約一星期就需更換。

此外，西屯區上安國小人行道種了一排的桃花心木，每逢3月至5月期間常見猶如大雪紛飛的景象，短短路程可能需花上至少半小時至一小時清掃，剛清掃完的區域在吹起一陣風後，可能又需要再返回處理，相當辛苦。

北屯崇德路段的以小葉欖仁為主，非落葉時期每次清掃約一包落葉，到落葉期每次清掃可達約15包落葉，重量約100 公斤。

環保局長陳宏益表示，考量落葉期影響行車安全，將視落花落果量大期間，調整增加人力清掃次數及掃街車出勤頻率。感謝各區清潔隊員配合環保局自創「行道樹落葉資訊地圖」清掃落花落果，讓市民擁有乾淨安全的環境，免擔憂落葉期形成「隱形殺手」。民眾如發現落花落果情形嚴重需清理，可通報轄區清潔隊派員清掃。

清潔隊員在路樹花謝後，要清掃大片的落花相當辛苦。（市府提供）

清潔隊員在路樹花謝後，要清掃大片的落花相當辛苦。（市府提供）

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