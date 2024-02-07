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19癌別NGS檢測納健保 最高給付3萬元

衛福部健保署長石崇良表示，專家會議昨初步定案，次世代基因定序檢測適用十九種癌別，定額給付三方案一萬至三萬點。（資料照）

衛福部健保署長石崇良表示，專家會議昨初步定案，次世代基因定序檢測適用十九種癌別，定額給付三方案一萬至三萬點。（資料照）

2024/02/07 05:30

最快5月上路 每年逾3萬人受惠

〔記者林惠琴／台北報導〕次世代基因定序（NGS）是可評估癌症用藥或骨髓移植的檢測，衛福部健保署長石崇良表示，專家會議昨初步定案適用十九種癌別，定額給付三方案一萬至三萬點（採浮動點值，每點約○．九至○．九八元），也就是患者可省下的錢，但個人可視狀況再補差額擴增檢測位點，粗估每年受惠超過三萬人，預算八、九億元，最快五月上路。

石崇良指出，NGS在實體癌用於診斷、有無對應藥物及預後評估，將給付非小細胞肺癌等十四類癌別；血液腫瘤用於評估是否適合骨髓移植等，給付急性骨髓性白血病等五類癌別。

三種定額給付方式 減輕癌友負擔

石崇良說明，目前規劃三種定額給付方式，包含片段較長的BRCA1與BRCA2基因一萬點、各癌必要小於一百個基因位點的小套組兩萬點、大於一百個基因位點的大套組三萬點。不過，各醫院可依技術成本、檢測基因多寡訂差額，例如病人檢測八十、九十個位點約五、六萬元，健保給付兩萬元，其餘自費。主要適用區域級以上或癌症診療品質認證醫院，且須自設或有跨院分子腫瘤委員會。

民眾每種癌別一生可獲給付一次，須簽署同意報告上傳至指定資料庫，以利後續政策評估，各種癌症也都要符合規定的新診斷、復發或惡化等檢測時機。

「太好了！」台灣癌症基金會執行長張文震表示，此舉減輕癌友負擔，且「是投資不是花錢」，可蒐集真實世界數據更了解這些基因對國人健康的影響，掌握用藥效果，並有助研發新藥，也期待未來逐步擴充給付位點。

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