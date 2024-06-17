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邱邑函獲世界自由小姐選美第3名 帶國旗、珍奶吊飾讓世界看見台灣

邱邑函前往歐洲科索沃參加世界自由小姐選美賽事，16日拿下世界大賽第3名佳績。（邱邑函授權提供）

邱邑函前往歐洲科索沃參加世界自由小姐選美賽事，16日拿下世界大賽第3名佳績。（邱邑函授權提供）

2024/06/17 10:22

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕去年獲得台灣小姐第2名、台灣小姐國服賽（客家風采篇）冠軍的邱邑函，隻身前往歐洲科索沃參加世界自由小姐選美賽事，16日拿下世界大賽第3名佳績，她披上國旗讓世界看見台灣，此行她更準備10樣代表台灣味的零食與珍珠奶茶吊飾，分送給每位佳麗、工作人員，成功完成國民外交。

邱邑函是土生土長的桃園客家人，在客家、閩南等台灣多元文化下成長，畢業於桃園區快樂國小、會稽國中、市立陽明高中及彰化師大英語系，目前是一位英語教師，也是一位熱愛健身的教練，日前她接受台灣小姐主席潘逢卿推薦，隻身前往歐洲科索沃參加世界自由小姐選美賽事，接連獲得最佳才藝第1名、2項贊助商獎項，16日再拿下世界大賽第3名。

征戰過國內大小選美賽事，邱邑函說，這是她第1次參與國際選美賽事，代表著深愛的台灣出賽，一言一行都希望讓大家留下好印象，此行除了推廣台灣的美好，也準備10樣代表台灣味的零食與珍珠奶茶吊飾，分送給每位佳麗、工作人員。

邱邑函經常返回母校參與活動、與學弟妹們經驗分享，鼓勵學弟妹們堅持夢想、勇敢追夢，更要有自信，她在國際賽事獲得好成績，消息傳回母校讓師長與有榮焉，會稽國中校長李文義表示，恭喜會稽國中優秀校友為校增光，也為台灣在世界自由小姐世界大賽拿下第3名，推展台灣客家文化、台灣美食不餘遺力。

邱邑函前往歐洲科索沃參加世界自由小姐選美賽事，16日拿下世界大賽第3名佳績。（邱邑函授權提供）

邱邑函前往歐洲科索沃參加世界自由小姐選美賽事，16日拿下世界大賽第3名佳績。（邱邑函授權提供）

邱邑函（中）16日拿下世界大賽第3名佳績。（邱邑函授權提供）

邱邑函（中）16日拿下世界大賽第3名佳績。（邱邑函授權提供）

邱邑函前往歐洲科索沃參加世界自由小姐選美賽事。（邱邑函授權提供）

邱邑函前往歐洲科索沃參加世界自由小姐選美賽事。（邱邑函授權提供）

邱邑函前往歐洲科索沃參加世界自由小姐選美賽事，16日拿下世界大賽第3名佳績。（邱邑函授權提供）

邱邑函前往歐洲科索沃參加世界自由小姐選美賽事，16日拿下世界大賽第3名佳績。（邱邑函授權提供）

邱邑函（右）此行更準備台灣味的零食與珍珠奶茶吊飾，分送給每位佳麗、工作人員。（擷取自邱邑函臉書）

邱邑函（右）此行更準備台灣味的零食與珍珠奶茶吊飾，分送給每位佳麗、工作人員。（擷取自邱邑函臉書）

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